В першому кварталі 2023 року венчурне інвестування в криптостартапи впало на 80%

Глобальне венчурне фінансування для компаній, які займаються криптовалютою, впало до $2,4 млрд в першому кварталі 2023 року. Це на 80% менше за минулорічні показники - повідомляє Bloomberg, використовуючи дані дослідницької компанії PitchBook.

Глобальне фінансування венчурного капіталу складало $12,3 млрд за той самий період минулого, 2022 року.

У виданні наголошують, що приватне фінансування криптостартапів у першому кварталі цього року впало до найнижчого рівня з 2020 року.

У матеріалі експерти нагадують, що галузь страждає від скандалів, спаду ринку та регуляторної невизначеності.

Криптоаналітик PitchBook Роберт Ле заявив, що падіння “не є сюрпризом”, венчурне інвестування скоротилося загалом цього року.

Окрім підвищення процентних ставок, у першому кварталі також відбувся розвал Silicon Valley Bank, установи, на яку широко покладаються венчурні компанії.

“У криптовалюти були свої особливі труднощі. Крах і банкрутство криптовалютної біржі FTX допомогли уповільнити темпи раундів фінансування та підсилили потребу в належній перевірці. Замість того, щоб поспішати з угодами, венчурні інвестори проводять місяці досліджень і ставлять засновникам додаткові запитання, перш ніж вирішити, чи підтримувати стартап.”, - пояснив сказав Роберт Ле.

Втім аналітики вважають, що найгірший період позаду. Попри масштаби спаду, якщо порівнювати місяці, а не квартали, то венчурні інвестиції в криптовалюту фактично зросли в лютому та березні 2023 року.

У венчурних інвесторів є гроші, і вони все ще зацікавлені в підтримці криптостартапів, аналітичних компаній і платформ розробників.

Нагадаємо, біржа FTX збанкрутувала в листопаді 2022 року після того, як вона не змогла задовольнити хвилю запитів клієнтів на виведення коштів.

У березні стало відомо, що криптобіржа FTX має колосальний дефіцит у $9,5 млрд.

Генеральна прокурора США звинуватила колишнього виконавчого директора FTX Сема Бенкмана-Фріда у виплаті $40 млн хабара одному чи кільком китайським урядовцям.

За версією слідства, Бенкман-Фрід надіслав хабар у криптовалюті китайським чиновникам, щоб відновити доступ до торгових рахунків, які були заморожені правоохоронними органами в країні.

Звинувачення у хабарництві було додано до попередніх 12, які вже висунули колишньому керівнику FTX.

У лютому 2023 року уряд розширив справу проти Бенкмана-Фріда, включивши звинувачення в шахрайстві з цінними паперами та змові з метою банківського шахрайства.

Зазначимо, біткойн 10 квітня піднявся до найвищого рівня за 10 місяців, досягнувши 30 321 долара.

Біткойн зріс на 81% з початку року, хоча ціна все ще нижча на понад 57% від історичного максимуму в листопаді 2021 року.