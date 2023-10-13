Кабмин отменил старые картинки о вреде сигарет на пачках: в январе их заменят новыми, более пугающими (ФОТО)

Кабинет министров отменил с 11 января 2024 года действующие нормы по маркировке пачек сигарет и табачных изделий, поскольку с этой даты вступят в силу новые. Об этом сообщают Министерство здравоохранения и представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, Кабмин признал утратившим силу постановление №306 от 19 января 2011 года, которым были утверждены цветные рисунки и пиктограммы, входящие в дополнительные медицинские предупреждения на упаковке табачных изделий. Выглядели они следующим образом:

18 апреля Минздрав во исполнение антитабачного закона №1978-IX утвердил приказом №747 новые группы наборов комбинированного медицинского предупреждения, состоящие из 14 вариантов текста и иллюстраций, технические требования к макету, дизайну и форме изображений и порядку их нанесения производителями табачных изделий.

Как отмечают в профильном ведомстве, такие обновленные графические и текстовые изображения на упаковках сигарет уже действуют в 42 странах мира и продемонстрировали свою эффективность в борьбе с курением.

Решение правительства позволяет завершить процесс имплементации в Украине директивы Еврокомиссии 40/2014, согласно которой обновляется маркировка пачек и реализация которой снизила распространенность курения в Европейском союзе. Новая же маркировка будет выглядеть следующим образом:

Напомним, что упомянутый закон предусматривает, в частности, запрет с 11 июля 2023 года ароматизированных сигарет и табака для самокруток, полный запрет рекламы и стимулирования продажи устройств для потребления табачных изделий, электронных сигарет, а также табачных изделий.

Также предусмотрено, что с января 2024 года предупреждения о вреде курения на пачках сигарет станут заметнее, поскольку их размер увеличится до 65% от площади пачки.