Кабмін скасував старі картинки про шкоду сигарет на пачках: в січні їх замінять новими, більш жахаючими (ФОТО)

Кабінет міністрів скасував з 11 січня 2024 року діючі норми стосовно маркування пачок сигарет та тютюнових виробів, оскільки з цієї дати мають набути чинності нові. Про це повідомляють Міністерство охорони здоров'я та представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, Кабмін визнав такою, що втратила чинність, постанову №306 від 19 січня 2011 року, якою було затверджо кольорові малюнки й піктограми, що входять до додаткових медичних попереджень на упаковці тютюнових виробів. Виглядали вони наступним чином:

18 квітня МОЗ на виконання антитютюнового закону Nº1978-IX затвердило наказом №747 нові групи наборів комбінованого медичного попередження, що складаються з 14 варіантів тексту та ілюстрацій, технічні вимоги до макету, дизайну та форми зображень та порядку їх нанесення виробниками тютюнових виробів.

Як зазначають у профільному відомстві, такі оновлені графічні та текстові зображення на упаковках сигарет вже діють у 42 країнах світу та продемонстрували свою ефективність у боротьбі з тютюнопалінням.

Рішення уряду дозволяє завершити процес імплементації в Україні директиви Єврокомісії 40/2014, відповідно до якої оновлюється маркування пачок та реалізація якої знизила поширеність куріння у Європейському союзі. Нове ж маркування виглядатиме наступним чином:

Нагадаємо, що згаданий закон передбачає, зокрема, заборону з 11 липня 2023 року ароматизованих сигарет і тютюну для самокруток, повну заборона реклами та стимулювання продажу пристроїв для споживання тютюнових виробів, електронних сигарет, а також тютюнових виробів.

Також передбачено, що з січня 2024 року попередження про шкоду куріння на пачках сигарет стануть помітнішими, оскільки їх розмір збільшиться до 65% від площі пачки.