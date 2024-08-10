Минздрав утвердил первых восемь участников Совета по восстановлению "Охматдета"

Министерство здравоохранения Украины официально утвердило первые 8 участников Совета по восстановлению Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", пострадавшей после ракетной атаки 8 июля.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отметятся, что в Раду вошли представители благотворителей, которые сделали наибольшие пожертвования, проектов международной технической помощи, дипломатических учреждений иностранных государств в Украине, международных и межправительственных организаций и фондов, а также по одному представителю Минздрава Украины и НДСЛ "Охматдет".

В Совет вошли:

Яко Силье , постоянный представитель Программы развития Организации Объединенных Наций в Украине.

, постоянный представитель Программы развития Организации Объединенных Наций в Украине. Игорь Кацитадзе , специалист по здравоохранению Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Украине.

, специалист по здравоохранению Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Украине. Донатас Буткус , советник-посланник Посольства Литовской Республики в Украине.

, советник-посланник Посольства Литовской Республики в Украине. Владимир Кудрицкий , председатель правления ЧАО "Национальная энергетическая компания Укрэнерго".

, председатель правления ЧАО "Национальная энергетическая компания Укрэнерго". Назар Купибида , член Совета Директоров, вице-президент по финансам АО "Концерн ГАЛНЕФТОГАЗ".

, член Совета Директоров, вице-президент по финансам АО "Концерн ГАЛНЕФТОГАЗ". Юлия Высоцкая , директор ЧАО "Научно-производственное объединение "Практика".

, директор ЧАО "Научно-производственное объединение "Практика". Евгений Гончар , начальник отдела по формированию политики в сфере программы медицинских гарантий и медицинского обслуживания Департамента медицинских услуг Министерства здравоохранения Украины.

, начальник отдела по формированию политики в сфере программы медицинских гарантий и медицинского обслуживания Департамента медицинских услуг Министерства здравоохранения Украины. Елена Ларина, ведущий специалист по внутреннему контролю НДСЛ "Охматдет" Минздрава Украины.

Скандал вокруг "Охматдета"

19 июля БО "Благотворительный фонд "Охматдет" — здоровое детство", объявил тендер на проведение текущего ремонта и внутренней отделки здания НДСЛ "Охматдет" под тот объем работ, на которые уже был совершен дефектный акт.

За информацией издание "Наши деньги", из 14 участников конкурса предложение "Буд-Технолоджи" было третьим по дороговизне, размером 307 млн грн (здесь и дальше без НДС). Десяток других участников предложили выполнить работы значительно дешевле – от 42 до 286 млн. грн. Однако ни с одним из них заказчик переговоров не вел, никак не объясняя свое решение.

Выбор малоизвестного подрядчика с дорогостоящей заявкой вызвал значительный общественный резонанс, на который пришлось реагировать Минздрав. Ведомство обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок выбора победителя тендера на проведение ремонта НДСЛ "Охматдет".

Также, позже в июле глава Минздрава сообщил, что тендер на восстановление детской больницы "Охматдет", который вызвал невероятный резонанс и возмущение в обществе проведут заново и на этот раз уже на Prozorro.