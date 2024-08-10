МОЗ затвердило перших вісім учасників Ради з відновлення "Охматдиту"

Міністерство охорони здоров'я України офіційно затвердило перших 8 учасників Ради з відновлення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", що постраждала після ракетної атаки 8 липня.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоровʼя.

Зазначаться, що до Ради увійшли представники від благодійників, які зробили найбільші пожертви, проєктів міжнародної технічної допомоги, дипломатичних установ іноземних держав в Україні, міжнародних та міжурядових організацій і фондів, а також по одному представнику МОЗ України та НДСЛ "Охматдит".

До Ради увійшли:

Яко СІЛЬЄ , постійний представник Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні.

, постійний представник Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні. Ігор Кацитадзе , спеціаліст з охорони здоровʼя Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні.

, спеціаліст з охорони здоровʼя Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні. Донатас Буткус , радник-посланник Посольства Литовської Республіки в Україні.

, радник-посланник Посольства Литовської Республіки в Україні. Володимир Кудрицький , голова правління ПрАТ "Національна енергетична компанія Укренерго".

, голова правління ПрАТ "Національна енергетична компанія Укренерго". Назар Купибіда , член Ради Директорів, віцепрезидент з фінансів АТ "Концерн ГАЛНАФТОГАЗ".

, член Ради Директорів, віцепрезидент з фінансів АТ "Концерн ГАЛНАФТОГАЗ". Юлія Висоцька , директор ПрАТ "Науково-виробниче об’єднання "Практика".

, директор ПрАТ "Науково-виробниче об’єднання "Практика". Євгеній Гончар , начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг Міністерства охорони здоровʼя України.

, начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг Міністерства охорони здоровʼя України. Олена Ларіна, провідний фахівець з внутрішнього контролю НДСЛ "Охматдит" МОЗ України.

Скандал навколо "Охматдиту"

19 липня БО "Благодійний фонд "Охматдит" - здорове дитинство", оголосив тендер на проведення поточного ремонту та внутрішнього опорядження будівлі НДСЛ "Охматдит" під той обсяг робіт, на які вже був зроблений дефектний акт.

За інформацією видання "Наші гроші", із 14 учасників конкурсу пропозиція "Буд-Технолоджі" була третьою за дорожнечею, розміром 307 млн грн (тут і далі без ПДВ). Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше – від 42 до 286 млн грн. Однак із жодним з них замовник перемовин не вів, ніяк не пояснюючи своє рішення.

Вибір маловідомого підрядника з дорогою заявкою викликав значний суспільний резонанс, на який довелося реагувати МОЗ. Відомство звернулось до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок щодо вибору переможця тендеру на проведення ремонту НДСЛ "Охматдит".

БО "Благодійний фонд "Охматдит", який проводив тендер, відкидає звинувачення щодо непрозорості у використанні коштів і категорично заперечує всі звинувачення щодо недоброчесності.

У липні голова МОЗ повідомив, що тендер на відбудову дитячої лікарні "Охматдит" який викликав неймовірний резонанс та обурення в суспільстві проведуть заново і цього разу вже на Prozorro.