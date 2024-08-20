- Категория
- Здоровье
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Минздрав утвердил Раду по восстановлению "Охматдета": кто в нее вошел
Министерство здравоохранения Украины официально утвердило членов и членов Совета по восстановлению Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", пострадавшей после ракетной атаки 8 июля. Во вторник, 20 августа, они соберутся в полном составе.
Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.
По его словам, в Совет вошли представители от благотворителей, совершивших наибольшие пожертвования, проектов международной технической помощи, дипломатических учреждений иностранных государств в Украине, международных и межправительственных организаций и фондов, участники от общественности, а также по одному представителю от Минздрава и "Охматдета" .
В Совет вошли:
- Яко Силье, постоянный представитель Программы развития ООН в Украине
- Донатас Буткус, советник-посланник посольства Литвы в Украине.
- Игорь Кацитадзе, специалист по здравоохранению ЮНИСЕФ в Украине
- Владимир Кудрицкий, председатель правления Укрэнерго
- Назар Купибида, член Совета Директоров, вице-президент по финансам АО "Концерн ГАЛНЕФТОГАЗ"
- Юлия Высоцкая, директор ЧАО "Научно-производственное объединение "ПРАКТИКА"
- Евгений Гончар, начальник отдела по формированию политики в сфере программы медицинских гарантий и медицинского обслуживания Департамента медицинских услуг МОЗ Украины
- Елена Ларина, ведущий специалист по внутреннему контролю Охматдета
- Вячеслав Быков, член правления, исполнительный директор БФ "Таблеточки"
- Александр Сушко, исполнительный директор международного фонда "Возрождение"
- Инна Иваненко, исполнительный директор БФ "Пациенты Украины"
- Тарас Лилик, заместитель председателя совета директоров по вопросам деятельности экспертных организаций Конфедерации строителей Украины
- Светлана Рева, вице-президент ГС "Межгосударственная гильдия инженеров консультантов"
- Марина Маменко, председатель правления ГС "Украинская Академия Педиатрических Специальностей"
- Наталья Онипко, президент и основатель БО "Благотворительный фонд "Залог"
"Сегодня Советы соберется в полном составе. Участники рассмотрят поэтапный план восстановления Охматдета и дадут рекомендации по его выполнению. Благодарен каждому, кто дал согласие присоединиться к работе Совета, чтобы совместными усилиями восстановить крупнейшую детскую больницу страны", — добавил Ляшко.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Напомним, 17 августа, после проведения совещания с руководителями отделений больницы "Охматдет", министр здравоохранения Виктор Ляшко назначил нового исполняющего обязанности генерального директора. Эту должность занял Александр Урин, возглавляющий отделение интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций.
Скандал вокруг "Охматдета"
19 июля БО "Благотворительный фонд "Охматдет" — здоровое детство", объявил тендер на проведение текущего ремонта и внутренней отделки здания НДСЛ "Охматдет" под тот объем работ, на которые уже был совершен дефектный акт.
За информацией издания "Наши деньги", из 14 участников конкурса предложение "Буд-Технолоджи" было третьим по дороговизне, размером 307 млн грн (здесь и дальше без НДС). Десяток других участников предложили выполнить работы значительно дешевле – от 42 до 286 млн. грн. Однако ни с одним из них заказчик переговоров не вел, никак не объясняя свое решение.
Выбор малоизвестного подрядчика с дорогостоящей заявкой вызвал значительный общественный резонанс, на который пришлось реагировать Минздрав. Ведомство обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок выбора победителя тендера на проведение ремонта НДСЛ "Охматдет".
Также, позже в июле глава Минздрава сообщил, что тендер на восстановление детской больницы "Охматдет", который вызвал невероятный резонанс и возмущение в обществе проведут заново и на этот раз уже на Prozorro.