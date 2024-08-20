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Минздрав утвердил Раду по восстановлению "Охматдета": кто в нее вошел

Охматдет
Фото: НДСЛ "Охматдет", ohmatdyt.com.ua

Министерство здравоохранения Украины официально утвердило членов и членов Совета по восстановлению Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", пострадавшей после ракетной атаки 8 июля. Во вторник, 20 августа, они соберутся в полном составе.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

По его словам, в Совет вошли представители от благотворителей, совершивших наибольшие пожертвования, проектов международной технической помощи, дипломатических учреждений иностранных государств в Украине, международных и межправительственных организаций и фондов, участники от общественности, а также по одному представителю от Минздрава и "Охматдета" .

В Совет вошли:

  • Яко Силье, постоянный представитель Программы развития ООН в Украине
  • Донатас Буткус, советник-посланник посольства Литвы в Украине.
  • Игорь Кацитадзе, специалист по здравоохранению ЮНИСЕФ в Украине
  • Владимир Кудрицкий, председатель правления Укрэнерго
  • Назар Купибида, член Совета Директоров, вице-президент по финансам АО "Концерн ГАЛНЕФТОГАЗ"
  • Юлия Высоцкая, директор ЧАО "Научно-производственное объединение "ПРАКТИКА"
  • Евгений Гончар, начальник отдела по формированию политики в сфере программы медицинских гарантий и медицинского обслуживания Департамента медицинских услуг МОЗ Украины
  • Елена Ларина, ведущий специалист по внутреннему контролю Охматдета
  • Вячеслав Быков, член правления, исполнительный директор БФ "Таблеточки"
  • Александр Сушко, исполнительный директор международного фонда "Возрождение"
  • Инна Иваненко, исполнительный директор БФ "Пациенты Украины"
  • Тарас Лилик, заместитель председателя совета директоров по вопросам деятельности экспертных организаций Конфедерации строителей Украины
  • Светлана Рева, вице-президент ГС "Межгосударственная гильдия инженеров консультантов"
  • Марина Маменко, председатель правления ГС "Украинская Академия Педиатрических Специальностей"
  • Наталья Онипко, президент и основатель БО "Благотворительный фонд "Залог"

"Сегодня Советы соберется в полном составе. Участники рассмотрят поэтапный план восстановления Охматдета и дадут рекомендации по его выполнению. Благодарен каждому, кто дал согласие присоединиться к работе Совета, чтобы совместными усилиями восстановить крупнейшую детскую больницу страны", — добавил Ляшко.

Напомним, 17 августа, после проведения совещания с руководителями отделений больницы "Охматдет", министр здравоохранения Виктор Ляшко назначил нового исполняющего обязанности генерального директора. Эту должность занял Александр Урин, возглавляющий отделение интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций.

Скандал вокруг "Охматдета"

19 июля БО "Благотворительный фонд "Охматдет" — здоровое детство", объявил тендер на проведение текущего ремонта и внутренней отделки здания НДСЛ "Охматдет" под тот объем работ, на которые уже был совершен дефектный акт.

За информацией издания "Наши деньги", из 14 участников конкурса предложение "Буд-Технолоджи" было третьим по дороговизне, размером 307 млн грн (здесь и дальше без НДС). Десяток других участников предложили выполнить работы значительно дешевле – от 42 до 286 млн. грн. Однако ни с одним из них заказчик переговоров не вел, никак не объясняя свое решение.

Выбор малоизвестного подрядчика с дорогостоящей заявкой вызвал значительный общественный резонанс, на который пришлось реагировать Минздрав. Ведомство обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок выбора победителя тендера на проведение ремонта НДСЛ "Охматдет".

Также, позже в июле глава Минздрава сообщил, что тендер на восстановление детской больницы "Охматдет", который вызвал невероятный резонанс и возмущение в обществе проведут заново и на этот раз уже на Prozorro.

Автор:
Светлана Манько