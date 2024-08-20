Минздрав утвердил Раду по восстановлению "Охматдета": кто в нее вошел

Министерство здравоохранения Украины официально утвердило членов и членов Совета по восстановлению Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", пострадавшей после ракетной атаки 8 июля. Во вторник, 20 августа, они соберутся в полном составе.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

По его словам, в Совет вошли представители от благотворителей, совершивших наибольшие пожертвования, проектов международной технической помощи, дипломатических учреждений иностранных государств в Украине, международных и межправительственных организаций и фондов, участники от общественности, а также по одному представителю от Минздрава и "Охматдета" .

В Совет вошли:

Яко Силье , постоянный представитель Программы развития ООН в Украине

, постоянный представитель Программы развития ООН в Украине Донатас Буткус , советник-посланник посольства Литвы в Украине.

, советник-посланник посольства Литвы в Украине. Игорь Кацитадзе , специалист по здравоохранению ЮНИСЕФ в Украине

, специалист по здравоохранению ЮНИСЕФ в Украине Владимир Кудрицкий , председатель правления Укрэнерго

, председатель правления Укрэнерго Назар Купибида , член Совета Директоров, вице-президент по финансам АО "Концерн ГАЛНЕФТОГАЗ"

, член Совета Директоров, вице-президент по финансам АО "Концерн ГАЛНЕФТОГАЗ" Юлия Высоцкая , директор ЧАО "Научно-производственное объединение "ПРАКТИКА"

, директор ЧАО "Научно-производственное объединение "ПРАКТИКА" Евгений Гончар , начальник отдела по формированию политики в сфере программы медицинских гарантий и медицинского обслуживания Департамента медицинских услуг МОЗ Украины

, начальник отдела по формированию политики в сфере программы медицинских гарантий и медицинского обслуживания Департамента медицинских услуг МОЗ Украины Елена Ларина , ведущий специалист по внутреннему контролю Охматдета

, ведущий специалист по внутреннему контролю Охматдета Вячеслав Быков , член правления, исполнительный директор БФ "Таблеточки"

, член правления, исполнительный директор БФ "Таблеточки" Александр Сушко , исполнительный директор международного фонда "Возрождение"

, исполнительный директор международного фонда "Возрождение" Инна Иваненко , исполнительный директор БФ "Пациенты Украины"

, исполнительный директор БФ "Пациенты Украины" Тарас Лилик , заместитель председателя совета директоров по вопросам деятельности экспертных организаций Конфедерации строителей Украины

, заместитель председателя совета директоров по вопросам деятельности экспертных организаций Конфедерации строителей Украины Светлана Рева , вице-президент ГС "Межгосударственная гильдия инженеров консультантов"

, вице-президент ГС "Межгосударственная гильдия инженеров консультантов" Марина Маменко , председатель правления ГС "Украинская Академия Педиатрических Специальностей"

, председатель правления ГС "Украинская Академия Педиатрических Специальностей" Наталья Онипко, президент и основатель БО "Благотворительный фонд "Залог"

"Сегодня Советы соберется в полном составе. Участники рассмотрят поэтапный план восстановления Охматдета и дадут рекомендации по его выполнению. Благодарен каждому, кто дал согласие присоединиться к работе Совета, чтобы совместными усилиями восстановить крупнейшую детскую больницу страны", — добавил Ляшко.

Напомним, 17 августа, после проведения совещания с руководителями отделений больницы "Охматдет", министр здравоохранения Виктор Ляшко назначил нового исполняющего обязанности генерального директора. Эту должность занял Александр Урин, возглавляющий отделение интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций.

Скандал вокруг "Охматдета"

19 июля БО "Благотворительный фонд "Охматдет" — здоровое детство", объявил тендер на проведение текущего ремонта и внутренней отделки здания НДСЛ "Охматдет" под тот объем работ, на которые уже был совершен дефектный акт.

За информацией издания "Наши деньги", из 14 участников конкурса предложение "Буд-Технолоджи" было третьим по дороговизне, размером 307 млн грн (здесь и дальше без НДС). Десяток других участников предложили выполнить работы значительно дешевле – от 42 до 286 млн. грн. Однако ни с одним из них заказчик переговоров не вел, никак не объясняя свое решение.

Выбор малоизвестного подрядчика с дорогостоящей заявкой вызвал значительный общественный резонанс, на который пришлось реагировать Минздрав. Ведомство обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок выбора победителя тендера на проведение ремонта НДСЛ "Охматдет".

Также, позже в июле глава Минздрава сообщил, что тендер на восстановление детской больницы "Охматдет", который вызвал невероятный резонанс и возмущение в обществе проведут заново и на этот раз уже на Prozorro.