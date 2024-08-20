МОЗ затвердило Раду з відновлення "Охматдиту": хто до неї увійшов

Міністерство охорони здоров'я України офіційно затвердило членів та членкинь Ради з відновлення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", що постраждала після ракетної атаки 8 липня. У вівторок, 20 серпня, вони зберуться у повному складі.

Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

За його словами, до Ради увійшли представники від благодійників, які зробили найбільші пожертви, проєктів міжнародної технічної допомоги, дипломатичних установ іноземних держав в Україні, міжнародних та міжурядових організацій і фондів, учасники від громадськості, а також по одному представникові від МОЗ та "Охматдиту".

Серед 15 членів Ради:

Яко Сільє , постійний представник Програми розвитку ООН в Україні

, постійний представник Програми розвитку ООН в Україні Донатас Буткус , радник-посланник посольства Литви в Україні

, радник-посланник посольства Литви в Україні Ігор Кацитадзе , спеціаліст з охорони здоровʼя ЮНІСЕФ в Україні

, спеціаліст з охорони здоровʼя ЮНІСЕФ в Україні Володимир Кудрицький , голова правління Укренерго

, голова правління Укренерго Назар Купибіда , член Ради Директорів, віцепрезидент з фінансів АТ "Концерн ГАЛНАФТОГАЗ"

, член Ради Директорів, віцепрезидент з фінансів АТ "Концерн ГАЛНАФТОГАЗ" Юлія Висоцька , директор ПрАТ "Науково-виробниче об’єднання "ПРАКТИКА"

, директор ПрАТ "Науково-виробниче об’єднання "ПРАКТИКА" Євгеній Гончар , начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг МОЗ України

, начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг МОЗ України Олена Ларіна , провідний фахівець з внутрішнього контролю Охматдиту

, провідний фахівець з внутрішнього контролю Охматдиту В’ячеслав Биков , член правління, виконавчий директор БФ "Таблеточки"

, член правління, виконавчий директор БФ "Таблеточки" Олександр Сушко , виконавчий директор міжнародного фонду "Відродження"

, виконавчий директор міжнародного фонду "Відродження" Інна Іваненко , виконавча директорка БФ "Пацієнти України"

, виконавча директорка БФ "Пацієнти України" Тарас Лилик , заступник голови ради директорів з питань діяльності експертних організацій Конфедерації будівельників України

, заступник голови ради директорів з питань діяльності експертних організацій Конфедерації будівельників України Світлана Рева , віцепрезидентка ГС "Міждержавна гільдія інженерів консультантів"

, віцепрезидентка ГС "Міждержавна гільдія інженерів консультантів" Марина Маменко , голова правління ГС "Українська Академія Педіатричних Спеціальностей"

, голова правління ГС "Українська Академія Педіатричних Спеціальностей" Наталія Оніпко, президентка та засновниця БО "Благодійний фонд "Запорука"

"Сьогодні Ради збереться у повному складі. Учасники розглянуть поетапний план відновлення Охматдиту та нададуть рекомендації щодо його виконання. Вдячний кожному, хто дав згоду долучитися до роботи Ради, аби спільними зусиллями відновити найбільшу дитячу лікарню країни", - додав Ляшко.

Нагадаємо, 17 серпня, після проведення наради з керівниками відділень лікарні "Охматдит", міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко призначив нового виконувача обов'язків генерального директора. Цю посаду зайняв Олександр Урін, який очолює відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій.

Скандал навколо "Охматдиту"

19 липня БО "Благодійний фонд "Охматдит" - здорове дитинство", оголосив тендер на проведення поточного ремонту та внутрішнього опорядження будівлі НДСЛ "Охматдит" під той обсяг робіт, на які вже був зроблений дефектний акт.

За інформацією видання "Наші гроші", із 14 учасників конкурсу пропозиція "Буд-Технолоджі" була третьою за дорожнечею, розміром 307 млн грн (тут і далі без ПДВ). Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше – від 42 до 286 млн грн. Однак із жодним з них замовник перемовин не вів, ніяк не пояснюючи своє рішення.

Вибір маловідомого підрядника з дорогою заявкою викликав значний суспільний резонанс, на який довелося реагувати МОЗ. Відомство звернулось до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок щодо вибору переможця тендеру на проведення ремонту НДСЛ "Охматдит".

БО "Благодійний фонд "Охматдит", який проводив тендер, відкидає звинувачення щодо непрозорості у використанні коштів і категорично заперечує всі звинувачення щодо недоброчесності.

У липні голова МОЗ повідомив, що тендер на відбудову дитячої лікарні "Охматдит" який викликав неймовірний резонанс та обурення в суспільстві проведуть заново і цього разу вже на Prozorro.