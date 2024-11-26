Возникнет дефицит: участники фармрынка выступили против снижения торговой надбавки на лекарства

Участники фармацевтического рынка критикуют идею снизить торговые надбавки на лекарства и прогнозируют сужение аптечного ассортимента вплоть до дефицита и исчезновения некоторых препаратов.

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Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, Министерство здравоохранения разработало проект правительственного постановления, который предлагает уже с 1 января 2025 года снизить торговую надбавку на препараты стоимостью 100-500 грн с 20% до 13%, стоимостью 500-1000 грн — с 15% до 7, 5%, стоимостью свыше 1000 грн – с 10% до 3,5%.

По мнению гендиректора ООО "Ново Нордиск Украина" Владислава Мороза, принятие предложенного проекта постановления создаст существенные риски для пациентов из-за возможного дефицита лекарственных средств, а также вероятного повышения общего уровня цен.

Он подчеркнул, что "предложенная инициатива может повлиять на ассортимент аптек из-за сложностей в формировании наценок и покрытии расходов в цепочке поставок лекарственных средств от производителя до аптеки и пациента".

По оценке Мороза, особенно это может затронуть лекарства, требующие специальных условий хранения и транспортировки, а также жизненно важных препаратов для пациентов с хроническими заболеваниями, таких как сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Предложенный Минздрав проект постановления также не поддерживают эксперты общественного союза "Ассоциация производителей инновационных лекарств" (APRaD). Они убеждены, что эта инициатива не снизит розничные цены, но ограничит аптечный ассортимент., препаратов стоимостью свыше 1000 грн, где предусматривается розничная надбавка на уровне всего 3,5%.

Идею снижения торговых надбавок также критикуют в Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ): Там считают, что инициированное Минздравом снижение торговых надбавок на лекарственные средства может привести к существенному дефициту лекарств, а аптеки не смогут обеспечить широкий ассортимент, стимулирующий развитие теневого рынка интернет-продажи. лекарственных средств.

В то же время, ряд участников фармрынка не видят в инициативе негативных аспектов.

В частности, в фармкомпании "Дарница" считают, что регулирование торговых наценок на лекарства обеспечит прозрачный механизм ценообразования, позволит сдержать необоснованное повышение цены и избежать спекулятивных наценок, которые сегодня могут достигать сотен процентов, особенно на собственные торговые марки аптечных сетей.

"Инициатива по регулированию наценок на лекарственные средства будет способствовать стабилизации фармацевтического рынка, создавая равные условия для всех его участников. В условиях экономического кризиса этот шаг обеспечит долгосрочную выгоду: государство получит прозрачный и контролируемый рынок, бизнес – прогнозируемость и стабильный спрос, а граждане – доступ к необходимых лекарств по справедливой цене, которые являются одной из гарантий государства", — отмечает директор совета директоров "Дарницы" Екатерина Загорий.

Фармацевтический рынок Украины вырос на 19%: какие препараты в топе

Добавим, что фармацевтический рынок Украины демонстрирует значительный рост в первом полугодии 2024 года, несмотря на целый ряд вызовов. По словам регионального директора фармкомпании Acino Евгения Заики, продажи выросли на 19% в денежном выражении, хотя в натуральном показателе увеличение составило всего 3%.

Одной из ключевых тенденций явился рост доли дорогостоящих лекарственных средств, которые составили 87,7% продаж в денежном эквиваленте, но лишь 52,4% в количестве упаковок. Также наблюдается повышенный спрос на антипсихотики, антидепрессанты и успокаивающие препараты.

Кроме этого, аптечные продажи в Украине за январь-май 2024 года выросли на 13,87% в денежном выражении (по сравнению с аналогичным периодом 2023 года), достигнув 80,159 млрд грн. Однако, в натуральном выражении продажи сократились на 4,2% 491,363 млн упаковок.