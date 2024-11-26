Виникне дефіцит: учасники фармринку виступили проти зниження торговельної надбавки на ліки

Учасники фармацевтичного ринку критикують ідею знизити торговельні надбавки на ліки та прогнозують звуження аптечного асортименту аж до дефіциту і зникнення деяких препаратів.

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Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я розробило проєкт урядової постанови, який пропонує вже з 1 січня 2025 року зменшити торговельну надбавку на препарати вартістю 100-500 грн із 20% до 13%, вартістю 500-1000 грн - із 15% до 7,5%, вартістю понад 1000 грн - із 10% до 3,5%.

На думку гендиректора ТОВ "Ново Нордіск Україна" Владислава Мороза, ухвалення запропонованого проєкту постанови створить суттєві ризики для пацієнтів через можливий дефіцит лікарських засобів, а також ймовірне підвищення загального рівня цін.

Він наголосив, що "запропонована ініціатива може вплинути на асортимент аптек через складнощі у формуванні націнок і покритті витрат у ланцюжку постачання лікарських засобів від виробника до аптеки і пацієнта".

За оцінкою Мороза, особливо це може торкнутися ліків, які потребують спеціальних умов зберігання і транспортування, а також життєво-важливих препаратів для пацієнтів із хронічними захворюваннями, таких як цукровий діабет і серцево-судинні захворювання.

Запропонований МОЗ проєкт постанови також не підтримують експерти громадської спілки "Асоціація виробників інноваційних ліків" (APRaD). Вони переконані, що ця ініціатива не знизить роздрібні ціни, але обмежить аптечний асортимент. Крім того, вони прогнозують звуження асортименту лікарських засобів в аптечних мережах, зокрема, препаратів вартістю понад 1000 грн, де роздрібна надбавка передбачається на рівні лише 3,5%.

Ідею зниження торговельних надбавок також критикують в Аптечній професійній асоціації України (АПАУ):Там вважають, що ініційоване МОЗ зниження торговельних надбавок на лікарські засоби може призвести до суттєвого дефіциту ліків, а аптеки не зможуть забезпечити широкий асортимент, що стимулюватиме розвиток тіньового ринку інтернет-продажу лікарських засобів.

Водночас низка учасників фармринку не бачать в ініціативі негативних аспектів.

Зокрема, у фармкомпанії "Дарниця" вважають, що регулювання торговельних націнок на ліки забезпечить прозорий механізм ціноутворення, дасть змогу стримати необґрунтоване підвищення ціни та уникнути спекулятивних націнок, "які сьогодні можуть сягати сотень відсотків, особливо на власні торговельні марки аптечних мереж".

"Ініціатива щодо регулювання націнок на лікарські засоби сприятиме стабілізації фармацевтичного ринку, створюючи рівні умови для всіх його учасників. В умовах економічної кризи цей крок забезпечить довгострокову вигоду: держава отримає прозорий і контрольований ринок, бізнес - прогнозованість і стабільний попит, а громадяни - доступ до необхідних ліків за справедливою ціною, що є однією з гарантій держави", - наголошує директорка ради директорів "Дарниці" Катерина Загорій.

Фармацевтичний ринок України зріс на 19%: які препарати в топі

Додамо, що фармацевтичний ринок України демонструє значне зростання у першому півріччі 2024 року, незважаючи на низку викликів. За словами регіонального директора фармкомпанії Acino Євгена Заїки, продажі зросли на 19% у грошовому вираженні, хоча в натуральному показнику збільшення склало лише 3%.

Однією з ключових тенденцій стало зростання частки дорогих лікарських засобів, які склали 87,7% продажів у грошовому еквіваленті, але лише 52,4% у кількості упаковок. Також спостерігається підвищений попит на антипсихотики, антидепресанти та заспокійливі препарати.

Окрім цього, аптечні продажі в Україні за січень-травень 2024 року зросли на 13,87% у грошовому виразі (порівняно з аналогічним періодом 2023 року), досягнувши 80,159 млрд грн. Однак, у натуральному виразі продажі скоротилися на 4,2%, склавши 491,363 млн упаковок.