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Армия РФ нанесла ракетный удар по Запорожью: пострадали многоэтажки и школы
Российская оккупационная армия днем 18 августа нанесла ракетный удар по Запорожью. Масштаб разрушений и количество пострадавших уточняются.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"Враг нанес ракетный удар по одному из районов областного центра. Масштаб разрушений и количество пострадавших уточняются", - написал он.
Как уточнил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, взрывной волной повреждены окна и двери в трех многоэтажных домах.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"От взрывной волны вылетели квартирные и балконные окна и окна на лестничных клетках в трех многоэтажных домах. Незначительные повреждения получили два учебных заведения", - отметил Куртев.
Специалисты осуществляют обследование для определения объема повреждений в домах и выполнения работ по устранению последствий удара.
Информация о пострадавших в настоящее время не поступала.
Заметим, российская армия вечером 10 августа в очередной раз нанесла удар по Запорожью, повредив объект гражданской инфраструктуры. Тогда один человек погиб.
Накануне в результате удара по Шевченковскому массиву в Запорожье разрушение получил тамошний храм Петра и Павла Православной церкви Украины. Погибли три человека.