Армия РФ нанесла ракетный удар по Запорожью: пострадали многоэтажки и школы

Российская оккупационная армия днем 18 августа нанесла ракетный удар по Запорожью. Масштаб разрушений и количество пострадавших уточняются.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Враг нанес ракетный удар по одному из районов областного центра. Масштаб разрушений и количество пострадавших уточняются", - написал он.

Как уточнил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, взрывной волной повреждены окна и двери в трех многоэтажных домах.

"От взрывной волны вылетели квартирные и балконные окна и окна на лестничных клетках в трех многоэтажных домах. Незначительные повреждения получили два учебных заведения", - отметил Куртев.

Специалисты осуществляют обследование для определения объема повреждений в домах и выполнения работ по устранению последствий удара.

Информация о пострадавших в настоящее время не поступала.

Заметим, российская армия вечером 10 августа в очередной раз нанесла удар по Запорожью, повредив объект гражданской инфраструктуры. Тогда один человек погиб.

Накануне в результате удара по Шевченковскому массиву в Запорожье разрушение получил тамошний храм Петра и Павла Православной церкви Украины. Погибли три человека.