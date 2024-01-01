Атака дронов в новогоднюю ночь: в Одессе погиб подросток, во Львове дотла сгорел музей Шухевича (ФОТО, ВИДЕО)

Один человек погиб и трое госпитализированы с ранениями в результате атаки дронами в Одессу в ночь на 1 января. Об этом сообщили начальник областной военной администрации Олег Кипер и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в результате падения нескольких беспилотников и их обломков были повреждены жилые дома, также возникли пожары. В местах ликвидации последствий были задействованы 99 спасателей и 26 единиц пожарно-спасательной техники.

Всего в результате российской атаки пострадали девять человек (остальные получили медицинскую помощь на месте). Погибший оказался 15-летним подростком. В частности, судя по материалам одесских Telegram-каналов, обломок дрона попал в один из жилых комплексов Kadorr в районе Аркадии.

По данным оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, в течение 11 часов дроновой атаки в новогоднюю ночь в Одесской области было сбито 28 БПЛА типа Shahed-131/136, в Николаевской - 14, в Винницкой - 5, в Днепропетровской - 2, в Херсонской и Кировоградской – по 1.

"Очевидным приоритетом врага остается припортовая инфраструктура Одесщины, большое количество дронов было направлено с моря в прибрежную зону. В одном из припортовых терминалов в результате попадания вспыхнул пожар, который оперативно потушен. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Часть дронов около полуночи враг направил на жилые кварталы спальных районов. В результате падения сбитых дронов повреждено по меньшей мере три многоквартирных высотных дома, три частных дома, хозяйственные постройки.

Судя по опубликованным ОК "Юг" фото, повреждено, в частности, остекление домов на углу улиц Академика Заболотного и Семена Палия на жилмассиве Котовского. По сообщениям одесских Telegram-каналов, погибший подросток во время атаки находился именно на балконе дома по Заболотного, 54.

Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Будинок по вулиці Заболотного, 54. Фото: ОК "Юг" Фото: ОК "Юг" Будинок по вулиці Семена Палія, 107. Фото: ОК "Юг" Поврежденный ЖК Kadorr. Фото: Одесская областная прокуратура Поврежденный ЖК Kadorr. Фото: Одесская областная прокуратура Поврежденный ЖК Kadorr. Фото: Одесская областная прокуратура Поврежденный ЖК Kadorr. Фото: Одесская областная прокуратура Поврежденный ЖК Kadorr. Фото: Одесская областная прокуратура Поврежденный ЖК Kadorr. Фото: Одесская областная прокуратура

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовой, регион атаковали 10 беспилотников Shahed. В Дублянах ударной волной выбито более 60 веков в общежитиях, больницах, часовнях и домах. В учебных корпусах аграрного университета уничтожены более 600 квадратных метров кровли и перекрытия. Музей Шухевича же уничтожен полностью, также в этом же предместье Белогорща пострадало и несколько частных построек: в них вылетели окна и двери.

Атака дронов на Львовскую область

Во Львове же в результате падения обломков вражеского беспилотника произошел пожар в музее генерал-хорунжего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича, сообщил начальник ОВА Максим Козицкий. По предварительным данным, без пострадавших. Также сообщается, что в результате падения обломков беспилотника Shahed в городе Дубляны Львовской общины загорелась крыша общежития.

Судя по опубликованным ГСЧС фото, музей Шухевича разрушен и сгорел дотла, а в Дублянах был поврежден главный корпус Львовского национального университета природопользования.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: Telegram/andriysadovyi Фото: Telegram/andriysadovyi Фото: Telegram/andriysadovyi Фото: Telegram/andriysadovyi Фото: Telegram/andriysadovyi Фото: Telegram/andriysadovyi

Атака дронов на Днепропетровскую и другие области

В Днепре же, по данным начальника ОВА Сергея Лысака, вражеский БПЛА попал по одному из предприятий. Там произошло возгорание, однако в течение часа пожарные обуздали огонь.

В Пятихатской общине 1500 семей оставались без света из-за беспилотника оккупантов, зацепившегося за линию электропередачи. Специалисты оперативно запитали дома.

Тем временем Никопольский район снова находился под артиллерийскими обстрелами. Захватчики выпустили по районному центру более десятка снарядов. Повреждены гимназия и 13 частных домов. Разбиты два гаража, газопроводы и электросети.

В Николаевской же области, по данным ОК "Юг" зафиксировано попадание в инфраструктурный объект, повлекшее мощный пожар. Впрочем, пожарные быстро его ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, в Тульчинском районе Винницкой области обломками сбитого вражеского беспилотника был поврежден гараж и остекление нескольких домов. Люди остались невредимы.

В целом в новогоднюю ночь 2024 года враг применил рекордное количество ударных БПЛА типа Shahed. Атака осуществлялась волнами с четырех направлений: мыс Чауда, Балаклава (Крым), Курск, Приморско-Ахтарск (Россия). Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Всего зафиксированы пуски 90 вражеских беспилотников Shahed-136/131, из которых удалось сбить 87. Также враг нанес удар четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской области, тремя противорадиолокационными ракетами Х-31П и одной Х-59 с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.