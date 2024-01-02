Число погибших в результате ракетной атаки по Киеву возросло до двух. Еще два человека погибли в области

Число погибших в результате ракетного удара по Киеву возросло до двух человек. Еще два человека погибли в результате атаки на Киевщине. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 12:00 в многоэтажном жилом доме Соломенского района погибли 2 человека и 43 пострадали. На месте работают психологи ГСЧС, которые уже оказали помощь 80 людям", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в результате массированного обстрела 2 января пострадали Обуховский, Бориспольский, Бучанский, Фастовский районы. В области в результате российской атаки предварительно погибли два человека, 16 человек ранены в том числе маленький ребенок.

Поврежден ряд частных домов и более 60 автомобилей. В городе Вишневое людей эвакуировали из поврежденных домов в ближайшие пункты обогрева. На Фастовщине спасатели ликвидировали возгорание жилого дома.

Из-за падения обломков произошел пожар в недостроенной церкви, повреждены несколько предприятий, складов и один из областных медучреждений.

В ряде общин Броварского, Бучанского, Фастовского, Вышгородского районов возникли проблемы с энергоснабжением.

Массированная ракетная атака 2 января. Что известно

Утром 2 января российские военные совершили массированную ракетную атаку на украинские города. По предварительным данным в Киеве в результате атаки повреждения жилых домов и коммуникаций в 9 районах. В некоторых районах столицы отсутствуют свет и вода.

По состоянию на 12:00 энергетикам удалось заживить объекты "Киевводоканала" и восстановить Киевский энергоузел. Возобновить поставки света и воды обещают в течение нескольких часов .

Также оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова, в результате атаки пострадали более 40 человек, в том числе один человек погиб.

Кроме того, по данным Харьковской ОВА, артиллерийские и минометные удары врага получили около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Казачья Лопань Харьковского района; Волчанск, Бударки Чугуевского района; Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.

Авиационные удары российские войска нанесли в районе Малой Волчи и Охримовки Чугуевского района; Петропавловки, Кучеровки Купянского района; Чернещины в Изюмском районе. Также 2 января ВСУ отразили 7 атак врага возле Синьковки и Петропавловки Купянского района.

По данным "Укрэнерго" в результате атаки было обесточено более 250 тысяч потребителей и поврежденные электросети в Киеве и области. Однако графики отключения электроэнергии не применялись.

По информации Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного под утром 2 января российские военные выпустили по Украине 99 ракет и дронов. Силы противовоздушной обороны Украины сбили 72 воздушных целей, в том числе ракеты "Калибр" и "Кинжал".