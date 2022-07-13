Главарь херсонских коллаборантов Сальдо госпитализирован в тяжелом состоянии - нардеп

Бывший мэр Херсона Владимир Сальдо, которого российские оккупанты назначили "главой военно-гражданской администрации Херсонской области", госпитализирован и находится в тяжелом состоянии, заявляет депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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"По моим данным, херсонский коллаборант Сальдо госпитализирован в тяжелом состоянии. Ждем детали!" – написал он.

Отметим, что 11 июля оккупационная администрация заявила, что "благодаря бдительным жителям Херсона удалось своевременно обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство, заложенное на пути движения автомобиля Владимира Сальдо". Заявлялось, что бомба была затем обезврежена саперами.

"Владимир Сальдо находится в крепком здоровье и бодром настроении. Глава региона продолжает выполнять свои обязанности", - заявили оккупанты.

Напомним также, что 14 июня бывший депутат Верховной Рады Андрей Немировский заявил, что в Херсоне у здания ОГА якобы был взорван служебный автомобиль Сальдо, когда он и его охранники находились внутри.

Однако сам глава оккупационной администрации после этого записал видео по поводу слухов о том, что его взорвали в Херсоне вместе с автомобилем, назвав такую информацию ложью.

Напомним также, что именная партия "Блок Владимира Сальдо" была запрещена решением суда от того же 14 июня. Это одна из более десятка политсил, объявленных пророссийскими и которые украинские власти, в том числе в лице президента Владимира Зеленского, решили запретить.