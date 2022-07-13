Ватажок херсонських колаборантів Сальдо госпіталізований в тяжкому стані - нардеп

Колишній мер Херсона Володимир Сальдо, якого російські окупанти призначили "головою військово-цивільної адміністрації Херсонської області", госпіталізований і знаходиться у важкому стані, заявляє депутат Верховної Ради від "Європейської солідарнсті" Олексій Гончаренко.

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"За моїми даними, херсонський колаборант Сальдо госпіталізований в тяжкому стані. Чекаємо деталі!" - написав він.

Зазначимо, що 11 липня окупаційна адміністрація заявила, що "завдяки пильним жителям Херсону вдалося своєчасно виявити та знешкодити саморобний вибуховий пристрій, закладений на шляху руху автомобіля Володимира Сальдо". Заявлялося, що бомба була знешкоджена саперами.

"Володимир Сальдо знаходиться в міцному здоров'ї та бадьорому настрої. Глава регіону продовжує виконувати свої обов’язки", - заявили окупанти.

Нагадаємо також, що 14 червня колишній депутат Верховної Ради Андрій Немировський заявив, що у Херсоні біля будівлі ОДА нібито "висаджено в повітря службовий автомобіль" Сальдо, коли він і його охоронці перебували всередині.

Однак сам очільник окупаційної адміністрації після цього записав відео з приводу чуток про те, що його підірвали у Херсоні разом із автомобілем, назвавши таку інформацію брехнею.

Нагадаємо також, що іменну партію "Блок Володимира Сальдо" було заборонено рішенням суду від того ж 14 червня. Це одна з більше десятка політсил, оголошених проросійськими та які українська влада, зокрема в особі президента Володимира Зеленського, вирішила заборонити.