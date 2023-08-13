"Кадыровцы" устроили перестрелку в Урзуфе и убили семерых гражданских

В оккупированном Урзуфе под Мариуполем между "кадыровцами" и местной военной комендатурой вспыхнула переросшая в перестрелку ссора. В результате инцидента погибли мирные жители.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По предварительным данным, оккупанты из подразделений "кадыровцев" прибыли в поселок Урзуф якобы на отдых.

Но 11 августа между их отрядом и местной военной комендатурой возникла ссора, переросшая в перестрелку.

"Начали погоны срывать друг другу и произошла перестрелка", - заметил Андрющенко.

По его словам, в результате перестрелки погибли оккупанты, но их количество пока неизвестно.

Также есть жертвы среди мирного населения. Как сообщил Андрющенко, подтверждена информация о гибели двух подростков-девушек, четырех парней и одной женщины.

На вечер 12 августа из Урзуфа никого не выпускали. Также поселок был закрыт на въезд.

Заметим, в Мариуполе российские захватчики приступили к новой волне жестоких зачисток и проверок. Оккупанты проверяют местное население, проводят обыски и даже раздевают людей.

Сопротивление в оккупации

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области партизаны отравили российских офицеров во время празднования Дня ВМФ, двое из них скончались.

Также в Мариуполе загадочно умирают оккупанты. За две недели нашли убитыми 8 российских военных. По словам оккупантов, они видят, что мариупольцы их не любят. Потому есть подозрение, что это сделали местные жители.