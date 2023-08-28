На Харьковщине за прошедшие сутки россияне били по агропредприятию, жилым домам и газопроводу (ФОТО)

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского района.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате обстрела из РСЗО села Одноробовка Богодуховского района поврежден частный жилой дом и торговый киоск. Погибла женщина 39 лет. Получила ранение 16-летняя девушка. Ее состояние медики оценивают как легкое, в госпитализации она не нуждалась.

В селе Чернещина Изюмского района вражескими обстрелами повреждены здания агропредприятия и частные жилые дома.

В результате минометных обстрелов села Казачья Лопань Харьковского района повреждено по меньшей мере 5 частных жилых домов, распределительный газопровод, торговый киоск и частный автомобиль.

Синегубов добавил, что под вражескими ударами находились Ветеринарное и Красное Харьковского района, Огурцово и Бударки Чугуевского района, а также Каменка, Двуречная, Синьковка и другие населенные пункты Купянского района.

Также в течение суток 26 августа враг из артиллерии и минометов обстреливал населенные пункты Купянского района. В частности, под вражеским огнем находились Рублене, Амбарно, Бологовка, Двуречная, Синьковка, Ивановка и другие населенные пункты.

До этого в течение суток 25 августа под огнем российских оккупантов находились населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов Харьковской области. Враг вел обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии, минометов, использовал боевую авиацию.