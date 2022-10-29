Оккупанты вывозят из Херсона коммунальный транспорт и лекарства из аптек - Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют, что находившиеся в коммунальной собственности города Херсон транспортные средства российские захватчики переместили в оккупированный ими Крым. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Подтверждается информация о вывозе медицинских препаратов из большинства аптек города. С 26 октября этого года оккупационные власти отстранили от работы медицинский персонал нескольких городских больниц, медицинское оборудование из которых российские оккупанты вывезли", - говорится также в нем.

Кроме того, сообщается, что под предлогом проведения подготовки к обороне Новой Каховки Херсонской области российские военные производят принудительную эвакуацию местного населения с улиц, находящихся на побережье Днепра.

Напомним, что накануне президент Владимир Зеленский также заявлял, что на оккупированных Россией территориях Украины, в первую очередь в Херсонской области, россияне уничтожают систему здравоохранения, закрывая соответствующие учреждения и вывозя оборудование.

При этом он отметил, что Министерство иностранных дел и все представители Украины информируют международные организации и партнеров об этом "новом эскалационном шаге" оккупантов.

Отметим при этом, что Зеленский также заявил на днях, что считает разговоры о том, что российские войска покидают Херсон, российской же информационной атакой, в то время как на самом деле они не готовы покидать город.

Перед этим руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов также заявлял, что оккупанты лишь создают иллюзию того, что покидают Херсон, а на самом деле готовятся там к обороне.