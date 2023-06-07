Подрыв Каховской ГЭС: 7 июня на правобережье Херсонской области подтопило еще 1 тысячу домов - ОВА

С момента подрыва Каховской гидроэлектростанции в ночь на 6 июня уровень воды в Днепре повысился на 5,58 метра, подтоплены 2629 жилых домов в 20 населенных пунктах правобережной части Херсонской области.

Об этом сообщил в соцсетях поздно вечером в среду начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, только за 7 июня количество подтопленных домов увеличилось на 981. В то же время он указал, что еще 10 населенных пунктов оказались под водой на левом берегу, оккупированном российскими войсками.

"Работаем на территориях, пострадавших из-за подтопления... Продолжается эвакуация с опасных территорий. Всего эвакуировано 1975 человек, из них 103 ребенка. В Херсонской области развернуто 9 эвакуационных пунктов, куда люди могут обратиться за помощью", - сообщил Прокудин.

По словам главы региона, в среду было проведено три заседания штаба по ликвидации последствий катастрофы с участием министров внутренних дел и инфраструктуры Игоря Клименко и Александра Кубракова.

"Были рассмотрены основные риски, связанные с катастрофой, обеспечение населения всем необходимым, работа критической инфраструктуры, гуманитарное разминирование и так далее. Кроме того, определены предварительные сроки возобновления экологической ситуации. К ликвидации последствий подрыва дамбы привлечены почти 1,8 тысячи специалистов и более 300 единиц техники", - отметил начальник ОВА.

Напомним также, что определенное повышение уровня воды наблюдается в среду и на впадающем в Днепровский лиман Южном Буге в Николаеве. Кроме того, из-за подрыва Каховской ГЭС значительно повысился уровень воды в притоке Днепра Ингульце: вода уже затопила мост возле Снигиревки, расположенной в сотне километров от устья реки.