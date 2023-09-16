Применили подводные средства: в ССО рассказали детали поражения российских суден "Минск" и "Ростов-на-Дону"

К атаке на большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическую подлодку "Ростов-на-Дону" причастны операторы Сил специальных операций ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ССО.

Отмечается, что операторы были привлечены с целью идентификации целей, наведения и корректировки огня, а также разведки на оперативной глубине противника.

"На лодках группа подошла к безопасному месту и осуществила передвижение к берегу благодаря подводным средствам доставки. Проведя успешную инфильтрацию, воины приступили к выполнению основной части операции. С помощью специальных технических средств разведки, выполнена идентификация и наведение на цель", - говорится в сообщении.

Военные рассказали, что при непосредственном поражении группа корректировала огонь и подтверждала уничтожение целей.

"После этого наши бойцы провели успешную эксфильтрацию", – добавили в ССО.

"Минск" и "Ростов-на-Дону": атака на судна в Севастополе

В ночь на 13 сентября во временно оккупированном Крыму звучали взрывы. В Минобороны РФ обвиняли Украину в нанесении ракетного удара по Севастопольскому морскому заводу и повреждении двух кораблей, якобы находившихся на ремонте.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил атаку на бухту и повреждение корабля и подлодки. Также он указывал на существование большой вероятности того, что судна не подлежат восстановлению.

На фоне этой информации командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук опубликовал фото взрывов во временно оккупированном городе и поблагодарил пилотов за "замечательную боевую работу".

Российские СМИ сообщали, что во время атаки был поврежден большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону".

По данным британской разведки, "Минск" почти наверняка была разрушен, а подлодка, вероятно, получила катастрофические повреждения. Попытки вернуть субмарину в строй могут продолжаться многие годы и будут стоить сотни миллионов долларов.