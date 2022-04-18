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Российские войска снова обстреляли Краматорск, разрушены восемь жилых домов (ФОТО)

Российские войска снова обстреляли Краматорск, разрушены восемь жилых домов (ФОТО)
Фото: Facebook/Павел Кириленко

Сегодня, 18 апреля, российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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По его словам, разрушены, по меньшей мере, восемь жилых домов, а также образовательный и инфраструктурный объекты.

Фото 2 — Российские войска снова обстреляли Краматорск, разрушены восемь жилых домов (ФОТО)

При этом, как отметил Кириленко, артиллерийские обстрелы по всей линии фронта не прекращались всю ночь.

Фото 3 — Российские войска снова обстреляли Краматорск, разрушены восемь жилых домов (ФОТО)

"Наиболее интенсивный огонь враг вел на Марьинском, Авдеевском и Очеретинском направлениях. Пока не зафиксированы жертвы среди мирного населения, но повреждены многие жилые дома, кое-где перебиты электро- и газоснабжение", – написал Кириленко.

Фото 4 — Российские войска снова обстреляли Краматорск, разрушены восемь жилых домов (ФОТО)

Глава ОВА добавил, что власти продолжают эвакуировать людей из прифронтовых населенных пунктов.

Фото 5 — Российские войска снова обстреляли Краматорск, разрушены восемь жилых домов (ФОТО)

Кириленко также призвал всех, кто может, выехать в более безопасные регионы.

Напомним, 8 апреля по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области был нанесен удар, в результате чего погибли 52 человека. 

Из-за обстрела железнодорожный вокзал в Краматорске приостановил свою работу.

14 апреля оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Пострадал один из цехов ПАО "Энергомашспецсталь".

Автор:
Дмитрий Нарожный