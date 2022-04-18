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Російські війська знову обстріляли Краматорськ, зруйновано вісім житлових будинків (ФОТО)

Російські війська знову обстріляли Краматорськ, зруйновано вісім житлових будинків (ФОТО)
Фото: Facebook/Павло Кириленко

Сьогодні, 18 квітня, російські війська завдали ракетного удару по Краматорську. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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За його словами, зруйновано щонайменше вісім житлових будинків, а також освітній та інфраструктурний об'єкти.

Фото 2 — Російські війська знову обстріляли Краматорськ, зруйновано вісім житлових будинків (ФОТО)

При цьому, як зазначив Кириленко, артилерійські обстріли на всій лінії фронту не припинялися всю ніч.

Фото 3 — Російські війська знову обстріляли Краматорськ, зруйновано вісім житлових будинків (ФОТО)

"Найбільш інтенсивний вогонь ворог вів на Мар'їнському, Авдіївському та Очеретинському напрямах. Поки не зафіксовано жертв серед мирного населення, але пошкоджено багато житлових будинків, де-не-де перебито електро- та газопостачання", – написав Кириленко.

Фото 4 — Російські війська знову обстріляли Краматорськ, зруйновано вісім житлових будинків (ФОТО)

Глава ОВА додав, що влада продовжує евакуювати людей з прифронтових населених пунктів.

Фото 5 — Російські війська знову обстріляли Краматорськ, зруйновано вісім житлових будинків (ФОТО)

Кириленко також закликав усіх, хто може, виїхати в безпечніші регіони.

Нагадаємо, 8 квітня по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області було завдано удару, внаслідок чого загинуло 52 особи.

Через обстріл залізничний вокзал у Краматорську призупинив свою роботу.

14 квітня окупанти завдали чергового ракетного удару по Краматорську Донецької області. Постраждав один із цехів ПАТ "Енергомашспецсталь".

Автор:
Дмитро Нарожний