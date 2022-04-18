Російські війська знову обстріляли Краматорськ, зруйновано вісім житлових будинків (ФОТО)

Сьогодні, 18 квітня, російські війська завдали ракетного удару по Краматорську. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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За його словами, зруйновано щонайменше вісім житлових будинків, а також освітній та інфраструктурний об'єкти.

При цьому, як зазначив Кириленко, артилерійські обстріли на всій лінії фронту не припинялися всю ніч.

"Найбільш інтенсивний вогонь ворог вів на Мар'їнському, Авдіївському та Очеретинському напрямах. Поки не зафіксовано жертв серед мирного населення, але пошкоджено багато житлових будинків, де-не-де перебито електро- та газопостачання", – написав Кириленко.

Глава ОВА додав, що влада продовжує евакуювати людей з прифронтових населених пунктів.

Кириленко також закликав усіх, хто може, виїхати в безпечніші регіони.

Нагадаємо, 8 квітня по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області було завдано удару, внаслідок чого загинуло 52 особи.

Через обстріл залізничний вокзал у Краматорську призупинив свою роботу.

14 квітня окупанти завдали чергового ракетного удару по Краматорську Донецької області. Постраждав один із цехів ПАТ "Енергомашспецсталь".