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Россия нанесла удары по ряду регионов Украины: в Воздушных силах назвали количество ликвидированных ракет и дронов

работа украинской авиации, ппо
Система Patriot. Фото: Facebook командования Воздушных сил ВСУ

В ночь на 14 мая российские войска атаковали Украину по разным направлениям. Захватчики применили ударные дроны Shahed-136/131 и ракеты "Калибр". Для запуска задействовали корабли в Черном море. Также из самолетов стратегической авиации Ту-95мс запускали крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55.

Об этом в Facebook сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

ВС ВСУ оперативно обнаружили вражеские воздушные объекты. Всего за ночную атаку уничтожили три крылатых ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов, а именно:

  • 18 ударных дронов типа Shahed-136/131;
  • один ударный БпЛА типа "Ланцет";
  • два БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10";
  • четыре БпЛА (тип уточняется);
  • три крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55.

Кроме того, в течение суток 13 мая и в начале суток 14 мая украинская тактическая авиация совершила около 50 вылетов для выполнения задач по огневому поражению врага и истребительному авиационному прикрытию.

Фото 2 — Россия нанесла удары по ряду регионов Украины: в Воздушных силах назвали количество ликвидированных ракет и дронов
Данные: Facebook командования Воздушных сил ВСУ

В частности, по Киеву оккупанты запускали дроны для выявления позиций ПВО. Все БПЛА, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены на дальних подступах, сообщили в КМВА.

Кроме того, известно, что россияне крылатыми ракетами атаковали Тернопольскую область. Там было зафиксировано разрушение. Оккупанты также нанесли ракетные удары по Харькову и области.

Автор:
Вита Молодан