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Россия за день 7 раз обстреляла Сумскую область. Зафиксированы многочисленные разрушения

Россия за день 7 раз обстреляла Сумскую область. Зафиксированы многочисленные разрушения

За день 2 ноября оккупанты семь раз открывали огонь по Сумской области. Враг выпустил по громадам региона более 140 различных снарядов и мин. Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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Около 08:00 утра по окраине одного из приграничных сел Шалыгинской громады россияне начали обстрел из пулеметов. Ближе к 12:00 по этой же территории ударили из минометов.

Фото 2 — Россия за день 7 раз обстреляла Сумскую область. Зафиксированы многочисленные разрушения
Фото 3 — Россия за день 7 раз обстреляла Сумскую область. Зафиксированы многочисленные разрушения
Фото 4 — Россия за день 7 раз обстреляла Сумскую область. Зафиксированы многочисленные разрушения
Фото 5 — Россия за день 7 раз обстреляла Сумскую область. Зафиксированы многочисленные разрушения
Фото 6 — Россия за день 7 раз обстреляла Сумскую область. Зафиксированы многочисленные разрушения

Эсманскую громады в течение дня обстреляли четырежды. Зафиксировали 28 попаданий. После россияне еще четыре раза открывали огонь из пулеметов. После 16:00 армия РФ ударила из реактивной артустановки. В результате повреждены линии электропередачи, частный дом, магазин и водопровод.

Миропольскую громаду обстреляли трижды за день. Взрывы вызвали пожар. Поврежден жилой дом, летняя кухня, подвал, гараж.

Днем ранее, 1 ноября, российские оккупационные войска использовали около сотни снарядов и мин для нанесения ударов по приграничным населенным пунктам в Сумской области. Под вражеский огонь попали шесть громад региона.

До этого 17 октября армия страны-агрессора РФ ударила по критической инфраструктуре в Сумской области. Тогда были пострадавшие. 12 октября оккупационные войска также обстреляли объекты инфраструктуры в регионе.

Автор:
Вита Молодан