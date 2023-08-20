Удар по Чернигову. Правоохранители проводят следственные действия касательно мероприятия в драмтеатре, – ОВА

В музыкально-драматическом театре Чернигова, который российские оккупанты атаковали 19 августа, проходила не выставка дронов, а закрытое мероприятие. Правоохранители проводят следственные действия по этому вопросу.

Об этом заявил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире общенационального марафона.

Он рассказал, что организаторы мероприятия обращались с письмом, что они будут проводить закрытую встречу представителей бизнеса и волонтеров.

"Попросили нас обеспечить охрану общественного порядка и медицинское дежурство. Это мероприятие не предусматривало привлечения зрителей. Сейчас по этому вопросу продолжаются следственные действия, следователи установят все обстоятельства", – высказался Чаус.

По данным чиновника, посторонних посетителей в драмтеатре в момент удара не было, но это должно установить следствие.

"Сработал сигнал воздушной тревоги, организаторы и участники мероприятия спустились в укрытие, находились в укрытии до завершения воздушной тревоги. То есть они были в укрытии, когда в театр прилетела ракета. Среди участников этого мероприятия очень мало пострадавших. Больше всего пострадавших – это именно люди, которые находились и проходили рядом, проезжали на транспорте", – отметил он.

Ракетная атака по Чернигову

Войска РФ совершили атаку по центру Чернигова около полудня 19 августа, применив баллистическую ракету. В результате действий захватчиков погибли семь человек, среди которых – шестилетняя девочка. Еще 148 человек обратились за медицинской помощью или были доставлены раненые в больницы.

Враг повредил, в частности, музыкально-драматический театр. Была информация, что в это время там проходила выставка дронов (глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус назвал это встречей представителей бизнеса и волонтерского сообщества, а соорганизатор мероприятия Мария Берлинская указала, что это была закрытая встреча инженеров, военных и волонтеров на тему технологий для фронта).

Из-за ракетного удара правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

19-21 августа в Чернигове объявлены траурными днями.