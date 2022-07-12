Украина вернула тела еще 30 погибших военных

На подконтрольную Украине территорию возвращены в соответствии с нормами Женевской конвенции тела еще 30 погибших военных для дальнейшей передачи их семьям для подобающего захоронения.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий со ссылкой на уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко.

Отмечается, что операция проводилась в Запорожской области при сотрудничестве самого уполномоченного, Главного управления разведки Министерства обороны, Службы безопасности Украины, Генерального штаба Вооруженных сил и других силовых структур Украины.

Напомним также, что 28 июня Минреинтеграции сообщило о возврате 46 погибших военных, в том числе 21 из числа находившихся на заводе "Азовсталь", 11 – других защитников Мариуполя и 14 защитников соседнего поселка Старый Крым.

Предыдущая операция по передаче тел погибших военнослужащих прошла 21 июня. Тогда Украина вернула тела 35 своих защитников. До этого, 9 июня, в Киев привезли тела еще 58 защитников "Азовстали".

Отметим, что 12 июля Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил об освобождении из плена пятерых украинцев, в том числе военного и полицейского.