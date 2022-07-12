Україна повернула тіла ще 30 загиблих військових

На підконтрольну Україні територію повернуто відповідно до норм Женевської конвенції тіла ще 30 загиблих військових для подальшої передачі їхнім родинам для гідного поховання.

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Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з посиланням на уповноваженого з питань зниклих безвісти Олега Котенка.

Зазначається, що операція проводилась в Запорізькій області за співпраці самого уповноваженого, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Служби безпеки України, Генерального штабу Збройних сил та інших силових структур України.

Нагадаємо також, що 28 червня Мінреінтеграції повідомило про повернення 46 загиблих військових, зокрема 21 з тих, що перебували на заводі "Азовсталь", 11 – інших захисників Маріуполя та 14 захисників сусіднього селища Старий Крим.

Попередня операція з передачі тіл загиблих військовослужбовців відбулася 21 червня. Тоді Україна повернула тіла 35 своїх захисників. До цього, 9 червня, до Києва привезли тіла ще 58 захисників "Азовсталі".

Зазначимо, що 12 липня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про звільнення з полону п’ятьох українців, зокрема військового та поліцейського.