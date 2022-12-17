В больнице умерли еще двое правоохранителей, подорвавшихся на минах с главой полиции Черкасской области

В больнице 16 декабря скончались после тяжелых ранений двое черкасских правоохранителей, которые подорвались на каскаде вражеских мин в ходе стабилизационных мероприятий в Херсонской области. Об этом говорится в сообщении Нацполиции.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Десять дней врачи боролись за жизнь старшего сержанта полиции Виктора Мазуренко – водителя взвода №1 роты №2 батальона полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области и лейтенанта полиции Михаила Пустовита – инспектора взвода №2 роты №2 этого батальона. Но, к сожалению, сегодня их сердца остановились", - говорится в нем.

Напомним, что 7 декабря во время стабилизационных мероприятий в Херсонской области погибли, подорвавшись на минах, начальник Главного управления полиции в Черкасской области Михаил Куратченко и трое его коллег. Таким образом, количество погибших увеличилось до шести.

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины Куратченко, а капитаны Игорь Мельник, Сергей Ненада и капрал Вадим Перижок были посмертно награждены орденами "За мужество".

Отметим также, что 12 декабря во время проведения работ по разминированию в Константиновке Донецкой области погибли три пиротехника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям погибли.