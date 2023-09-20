В оккупированном Крыму "хлопок" у военного аэродрома "Бельбек" (ВИДЕО)

В среду, 20 сентября, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы у военных аэродромов "Бельбек" и "Кача". Так называемая "власть" полуострова заявила об атаке БПЛА и работе ПВО.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Крымский ветер".

По словам местных жителей, сначала в Южной бухте Севастополя и Инкермане был виден густой дым. Оккупанты заявили, что это дымовой занавес.

Впоследствии появились сообщения, что Крым атакуют ракетами, работает ПВО в районе поселка Черноморское.

Как отмечается, именно здесь находится главная нефтебаза Черноморского флота, где хранятся миллионы тонн горючего.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате работы ПВО в Верхнесадовом и в Каче, по предварительным данным, упали сбитые беспилотники. Он добавил, что пострадавших нет. В то же время произошло "небольшое возгорание травы" в Верхнесадовом.

Также Развожаев утверждает, что в Каче беспилотник упал на территории виноградников – там тоже горит трава.

Телеграмм-каналы публикуют видео, где четко видно, как летит ракета.

Также на фото и видео видно, как поднимается черный дым по причине прилета.

Вместо этого партизаны сообщают о прилете по воинской части РФ в районе села Верхнесадово под Севастополем.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов подтвердил ракетную атаку по местам дислокации российской техники в оккупированном Крыму.

Детали, по его словам, в скором времени будут обнародованы ВСУ и Генштабом.

"Хлопки" в Крыму

Утром 14 сентября в соцсетях появилась информация о взрывах в районе Евпатории на западном берегу оккупированного Крыма. СМИ писали, что массированная атака с воздуха подверглась средствам российской противовоздушной обороны.

В свою очередь Минобороны страны-агрессора отмечало попытку атаки патрульного корабля Черноморского флота "Сергей Котов" морскими дронами. Источники "Украинской правды" в Главном управлении разведки Минобороны Украины впоследствии подтвердили атаку на судно.

А в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщали о поражении двух патрульных кораблей утром того дня.

Вечером Минобороны РФ заявило, что Украина предприняла попытку атаковать ракетный корабль "Самум" морским "безекипажным катером". При этом в стране-агрессоре утверждали, что аппарат был уничтожен огнем из штатного вооружения корабля.

Также ранним утром 13 сентября несколько ракет поразили судостроительный завод "Севморзавод" на территории Севастопольской военно-морской базы Черноморского флота России.

По данным британской разведки, этот удар надолго вывел из строя подлодку "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск", а российскому флоту нанесен существенный ущерб.