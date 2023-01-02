В Виннице неизвестный порезал горло священнику УПЦ: нападавшего задержали со стрельбой

Неизвестный около 9 часов утра 2 января ранил ножом настоятеля храма Украинской православной церкви в Виннице протоиерея Антония Ковтонюка, сообщает ее пресс-служба.

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Отмечается, что нападающий вошел в храм и начал все переворачивать. Антоний находился в алтаре и, услышав шум, направился к мужчине. Отмечается, что настоятель начал делать замечания, но визитер не реагировал на них и ножом порезал священнику горло.

"На место преступления прибыла полиция. Преступник отказался подчиниться, поэтому полицейские были вынуждены применить оружие: нападавшего ранили в ногу и задержали", - говорится в сообщении.

Протоиерей прооперирован и находится в реанимации в одной из больниц Винницы. В УПЦ также призвали работников всех СМИ перестать разжигать религиозную рознь в Украине.

Фото: УПЦ Фото: УПЦ Фото: УПЦ Фото: УПЦ Фото: УПЦ Фото: УПЦ

В свою очередь, Главное управление полиции в Винницкой области сообщило, что в областном центре задержан злоумышленник, который с ножом напал на священнослужителя.

"Событие произошло возле одного из религиозных сооружений города. Прибывшие на место происшествия патрульные полицейские задержали правонарушителя. Обстоятельства устанавливаются", - сказано в сообщении без подробностей.

Напомним при этом, что в ноябре Служба безопасности Украины сообщила о подозрении управляющему одной из епархий УПЦ в Винницкой области по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их национальной, региональной принадлежности или религиозных убеждений.

Позже СБУ сообщала, что инкриминировала управляющему одной из епархий УПЦ в Винницкой области оправдание или отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, распространение материалов с призывами к насильственному изменению конституционного строя, а также с призывами к изменению границ Украины.