54% украинцев хотели бы от власти полного запрета УПЦ - опрос

54% украинцев считают, что политикой властей Украины по отношению к Украинской православной церкви должен стать ее полный запрет. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

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Еще 24% считают, что властям нужно установить государственный надзор и контролировать деятельность УПЦ и ее представителей, но не запрещать ее полностью. 12% опрошенных считают, что власти не должны вмешиваться в дела УПЦ, но необходимо расследовать правонарушения отдельных ее представителей, если они имели место. Остальные же 9% ответить затруднились.

В частности, вариант запрета выбрали 62% опрошенных в центральных областях, 57% в западных, 48% в южных и 41% в восточных, а вариант невмешательства со стороны властей - 11% на западе и в центре Украины, 14% на востоке и 16 % на юге.

Среди украиноязычных украинцев за полный запрет УПЦ выступают 60%, среди двуязычных украинцев – 52%, среди русскоязычных украинцев – 44%. Вместо этого невмешательство в ее дела хотели бы 9% среди украиноязычных и двуязычных, но 20% среди русскоязычных украинцев.

Опрос был проведен с 4 по 27 декабря методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 1010 граждан, на момент опроса проживавших в границах, контролировавшихся властями Украины до 24 февраля.

При обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

В условиях войны же добавилось определенное систематическое отклонение. В частности, КМИС удалось опросить только двух респондентов, проживающих на оккупированных с 24 февраля территориях. В то же время социологи считают, что невозможность сейчас опрашивать таких респондентов существенно не влияет на качество результатов опроса.

Напомним, что 1 декабря Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров в двухмесячный срок внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о предотвращении деятельности в Украине "аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций". Пока таких инициатив правительство не выдвигало.

Впрочем, для УПЦ уже сделали невозможным проведение служб в ее главном Успенском соборе, расположенном на части территории Киево-Печерской лавры, которая сейчас является историко-культурным заповедником и на которую, как считается, претендует Православная церковь Украины, которая уже предусмотрела в своей структуре собственный соответствующий монастырь.