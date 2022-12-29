54% українців хотіли б від влади повної заборони УПЦ - опитування

54% українців вважають, що політикою влади України стосовно Української православної церкви має стати її повна заборона. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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Ще 24% вважають, що владі треба встановити державний нагляд і контролювати діяльність УПЦ та її представників, але не забороняти її повністю. 12% опитаних вважає, що влада не має втручатися у справи УПЦ, але треба розслідувати правопорушення окремих її представників, якщо вони мають місце. Решта 9% відповісти не змогла.

Зокрема, варіант заборони обрали 62% опитаних у центральних областях, 57% у західних, 48% у південних та 41% у східних, а варіант щодо невтручання з боку влади - 11% на заході та в центрі України, 14% на сході та 16% на півдні.

Серед україномовних українців за повну заборону УПЦ виступают 60%, серед двомовних українців - 52%, серед російськомовних українців - 44%. Натомість невтручання в її справи хотіли б 9% серед україномовних та двомовних, але 20% серед російськомовних українців.

Опитування було проведене з 4 по 27 грудня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 1010 громадян, які на момент опитування проживали у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого.

За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни ж додалося певне систематичне відхилення. Зокрема, КМІС вдалося опитати лише 2 респондентів, які наразі проживають на окупованих з 24 лютого територіях. Водночас соціологи вважають, що неможливість зараз опитувати таких респондентів істотно не впливає на якість результатів опитування.

Нагадаємо при цьому, що 1 грудня Рада національної безпеки та оборони доручила Кабінету міністрів у двомісячний строк внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні "афілійованих із центрами впливу в РФ релігійних організацій". Поки що таких ініціатив уряд не висував.

Втім, наразі УПЦ унеможливили проводити служби в її головному Успенському соборі, розташованому на частині території Києво-Печерської лаври, яка зараз є історико-культурним заповідником і на яку, як вважається, претендує Православна церква України, що вже передбачила у своїй структурі власний відповідний монастир.