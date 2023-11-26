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В Хмельнике Винницкой области произошел масштабный пожар на центральном рынке (ФОТО, ВИДЕО)
В Хмельнике Винницкой области вечером 25 ноября произошел масштабный пожар на территории крытого рынка "Центральный". Как сообщили в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, возник он около 20:30 субботы.
В 22:15 спасателям удалось локализовать пламя, а в 23:08 пожар был ликвидирован на площади 800 квадратных метров, после чего бойцы ГСЧС приступили к проливке и разбору конструкций.
К ликвидации от ГСЧС привлекались 54 человека личного состава и 15 единиц техники, а также подразделения местных пожарных команд из сел Уланов и Войтовцы, подвоз воды дополнительно был организован добровольной пожарной командой села Березна.
Сообщается, что никто из людей не пострадал. Причина пожара устанавливается. На опубликованных ведомством снимках видно, что тушение происходило только извне с помощью брандспойта и поднятия спасателей на крышу по выдвижной лестнице, фото же внутри здания пока нет.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Отметим также, что 10 ноября масштабный пожар на площади около 1 тысячи квадратных метров произошел в складских помещениях в Виннице, где хранился ламинат. Его тушили всю ночь с привлечением 53 спасателей.
В конце сентября пожар площадью 1,6 тысячи квадратных метров произошел на ферме по выращиванию грибов в селе Липовка Макаровской общины Киевской области (уже не первый в этом году случай с таким предприятием в регионе).