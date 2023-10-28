Оборонные компании США отчитываются об увеличении доходов на фоне заказов для Украины

Полномасштабное вторжение РФ в Украину увеличивает доходы оборонных компаний, поскольку такие заказчики как правительство США пополняют запасы вооружения, поставленного украинским военным. Об этом пишет Reuters.

Американские оборонительные подрядчики, такие как Lockheed Martin, General Dynamics и другие, ожидают, что заказы на сотни тысяч артиллерийских снарядов, сотни ракет-перехватчиков Patriot и ожидаемый в ближайшие месяцы всплеск заказов на бронетехнику подкрепят их результаты в следующих кварталах.

За последние несколько дней эти две компании сообщили о лучших результатах, чем предполагались. Руководители фирм ожидают, что война в Украине и Израиле подтолкнут спрос в ближайшей перспективе.

"Мы очень быстро перешли от 14 000 (артиллерийских) снарядов в месяц до 20 000. Мы работаем на опережение, чтобы ускорить эту производственную мощность до 85 000, даже до 100 000 снарядов в месяц. И я думаю, что ситуация в Израиле только усилила давление на этот спрос", – сказал главный финансовый директор General Dynamics Джейсон Эйкен.

Combat Systems – подразделение General Dynamics, производящее бронетехнику, танки и артиллерию, используемые в Украине, получило почти на 25% большую выручку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В свою очередь компания RTX, производящая ракеты AMRAAM, заявила, что после начала полномасштабной агрессии РФ получила заказы на 3 млрд долларов, связанные с пополнением военных запасов Украины и США, и фирма ожидает еще больше.

А продажи Northrop Grumman Defense Systems в третьем квартале текущего года выросли на 6% из-за высокого спроса на боеприпасы и ракетные двигатели, используемые в управляемых реактивных системах залпового огня GMLRS. Эти снаряды играют решающую роль в поддержке оборонных усилий Украины.

Помощь от США: влияние на компании

На днях президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос о финансировании помощи Украине и Израилю и укрепления безопасности американских границ. В общей сложности речь идет о 106 млрд долларов.

Около 14,3 млрд. долларов в 2024 финансовом году предлагается выделить Израилю. Значительная часть этих денег будет направлена на поддержку систем противовоздушной и противоракетной обороны страны и другие закупки оружия.

Что касается Украины, то для нее глава США предлагает выделить 61,4 млрд долларов. Запрос включает в себя пополнение военного оборудования страны, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Штатах.

Как напоминает Reuters, Байден заявил, что часть средств будет направлена компаниям, которые пополняют запасы отправляемого за границу американского оружия. Президент США сказал о ракетах Patriot, которые производятся в Аризоне, и "артиллерийских снарядах, которые производятся в 12 штатах по всей стране", назвав Пенсильванию, Огайо и Техас.

Однако руководители нескольких оборонных фирм предупредили, что нехватка квалифицированной рабочей силы и проблемы с цепочкой поставок продолжают препятствовать способности компаний выполнять заказы.