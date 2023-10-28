Оборонні компанії США звітують про збільшення доходів на тлі замовлень для України

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну збільшує доходи оборонних компаній, оскільки такі замовники, як уряд США, поповнюють запаси озброєння, поставленого українським військовим. Про це пише Reuters.

Американські оборонні підрядники, такі як Lockheed Martin, General Dynamics та інші, очікують, що замовлення на сотні тисяч артилерійських снарядів, сотні ракет-перехоплювачів Patriot і сплеск замовлень на бронетехніку, який очікується в найближчі місяці, підкріплять їхні результати в наступних кварталах.

За останні кілька днів ці дві компанії повідомили про кращі результаті, ніж передбачалися. Наразі керівники фірм очікують, що війна в Україні та Ізраїлі підштовхнуть попит у найближчій перспективі.

"Ми дуже швидко перейшли з 14 000 (артилерійських) снарядів на місяць до 20 000. Ми працюємо на випередження, щоб прискорити цю виробничу потужність до 85 000, навіть до 100 000 снарядів на місяць. І я думаю, що ситуація в Ізраїлі лише посилить тиск на цей попит", – сказав головний фінансовий директор General Dynamics Джейсон Ейкен.

Combat Systems – підрозділ General Dynamics, який виготовляє бронетехніку, танки та артилерію, що використовуються в Україні, отримав майже на 25% більшу виручку порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Своєю чергою компанія RTX, яка виробляє ракети AMRAAM, заявила, що після початку повномасштабної агресії РФ отримала замовлення на 3 млрд доларів, пов’язані з поповненням військових запасів України та США, і фірма очікує ще більше.

А продажі Northrop Grumman Defense Systems у третьому кварталі поточного року зросли на 6% через високий попит на боєприпаси та ракетні двигуни, які використовуються в керованих реактивних системах залпового вогню GMLRS. Ці снаряди відіграють вирішальну роль у підтримці оборонних зусиль України.

Допомога від США: вплив на компанії

Днями президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо, зокрема, фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ідеться про 106 млрд доларів.

Близько 14,3 млрд доларів у 2024 фінансовому році пропонується виділити Ізраїлю. Значна частина із цих грошей буде спрямована на підтримку систем протиповітряної та протиракетної оборони країни та інші закупівлі зброї.

Що стосується України, то для неї очільник США пропонує виділити 61,4 млрд доларів. Запит включає поповнення військового обладнання країни, надання допомоги в сфері економіки й безпеці й підтримку біженців у Штатах.

Як нагадує Reuters, Байден заявив, що частина коштів буде спрямована компаніям, які поповнюють запаси американської зброї, що відправляється за кордон. Президент США сказав про ракети Patriot, виготовлені в Арізоні, і "артилерійські снаряди, які виготовляються в 12 штатах по всій країні", назвавши Пенсільванію, Огайо і Техас.

Однак керівники кількох оборонних фірм попередили, що брак кваліфікованої робочої сили та проблеми з ланцюгом поставок продовжують перешкоджати здатності компаній виконувати замовлення.