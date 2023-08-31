Производитель Bradley начинает работу в Украине, — Зеленский

Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины и транснациональная компания BAE Systems подписали соглашение о сотрудничестве по локализации производства вооружений.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Документ был подписан в присутствии Владимира Зеленского и гендиректора BAE Systems Чарльза Вудберна. Также стороны заключили соглашение о сотрудничестве по ремонту, запасным частям и производству новых легких пушек L119 между Министерством обороны Украины и BAE Systems.

В конце встречи Вудберн подарил Зеленскому памятный сертификат, посвященный открытию офиса BAE Systems Украина и началу сотрудничества. Таким образом, он хочет показать, что BAE Systems настроена на устойчивую поддержку украинского народа.

"Мы высоко ценим, когда частные компании в такое время открывают свои офисы в нашей стране. В первую очередь, это очень важный сигнал поддержки нашего народа, украинских граждан", - прокомментировал Зеленский.

Он отметил, что вооружение производства BAE Systems, в частности артиллерийские системы L119 и M777, БМП CV90 уже активно работает в Украине, помогает приближать победу в противостоянии с российским агрессором и получает одобрительные отзывы украинских военных.

BAE Systems является одной из самых крупных оборонных компаний в мире. Компания производит оружие, которое партнеры также передают Украине. Среди наиболее известных моделей БМП M2 Bradley, танки Challenger 2 гаубицы M777, БМП CV90, САУ Paladin, ЗРК Stormer HVM и т.д.

В частности, Bradley тестировал Министр обороны Украины Алексей Резников. Глава ведомства высоко оценил возможности техники. Украина также получила от Британии все обещанные танки Challenger 2.

Впоследствии BAE Systems и представители власти договорились, что начнут работу по открытию офиса компании в Украине.