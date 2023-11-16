Украина способна увеличить экспорт чугуна в ЕС до 1,5 миллиона тонн за 2023 год - Минэкономики

Украина имеет возможности для экспортозамещения российских поставок чугуна и железной руды на европейском рынке. Как сообщают в Министерстве экономики, об этом идет речь в исследовании его Команды поддержки реформ.

В ведомстве напоминают, что Россия занимает второе место в мире по экспорту чугуна и девятое место по экспорту железных руд, однако Европейский союз воздержался от применения санкций к импорту этой продукции, хотя этот вопрос был на повестке дня при принятии девятого, шестого, пятого и четвертого санкционных пакетов.

В Минэкономики подчеркивают, что наложение санкций на ввоз чугуна и железной руды в ЕС может, с одной стороны, стать дополнительной возможностью для украинских производителей, а с другой принести еще большую нестабильность для российской экономики.

Как отметил заместитель министра Алексей Соболев, на сентябрь в Украине простаивало пять доменных печей общей мощностью около 6-7 миллионов тонн в год.

"Сейчас они работают на пониженных мощностях, примерно на 50%. Согласно данным за январь-июль 2023 года, в этом году Украина может увеличить экспорт чугуна примерно до 1,5 миллиона тонн. Активация мощностей зависит от преодоления материально-технических ограничений и обеспечения стабильной поставки электроэнергии и воды", – указал он.

В министерстве напоминают, что таможенные тарифы на железную руду и чугун уже введены в США и Великобритании. В частности, последняя установила пошлину в 35%, что привело к уменьшению в 2022 году импорта российского чугуна и железной руды на 51,8 миллиона долларов по сравнению с 2021 годом.

США также ввели ряд дополнительных пошлин, а в 2023 году вообще прекратили импорт чугуна из России, несмотря на то, что они являются одним из крупнейших импортеров чугуна в мире.

Напомним, что основными импортерами украинского чугуна в этом году (по данным января-мая) являются Польша, куда идет почти две трети продукции, а также Испания и Чехия.

Отметим также, что США в марте ввели 200%-ную пошлину на российский алюминий, а в апреле – и на алюминиевые товары, в которых есть хоть сколько-нибудь алюминия из РФ. Соседняя же Канада тогда вообще запретила импорт алюминия и стали из России.

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