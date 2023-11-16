Україна здатна збільшити експорт чавуну в ЄС до 1,5 мільйона тонн за 2023 рік - Мінекономіки

Україна має можливості до експортозаміщення російських постачань чавуну та залізної руди на європейському ринку. Як повідомляють у Міністерстві економіки, про це йдеться в дослідженні його Команди підтримки реформ.

У відомстві нагадують, що Росія посідає друге місце в світі за експортом чавуну та дев’яте місце за експортом залізних руд, однак Європейський союз наразі утримався від запровадження санкцій щодо імпорту цієї продукції, хоча це питання було на порядку денному при ухваленні дев’ятого, шостого, п’ятого та четвертого санкційних пакетів.

В Мінекономіки підкреслюють, що накладання санкцій на ввіз чавуну та залізної руди в ЄС може з одного боку стати додатковою можливостю для українських виробників, а з іншого принести ще більшу нестабільність для російської економіки.

Як зазначив заступник міністра Олексій Соболев, станом на вересень в Україні простоюювало п'ять доменних печей загальною потужністю близько 6-7 мільйонів тонн на рік.

"Зараз вони працюють на знижених потужностях, приблизно на 50%. Згідно з даними за січень-липень 2023, цього року Україна може збільшити експорт чавуну приблизно до 1,5 мільйона тонн. Активація потужностей залежить від подолання матеріально-технічних обмежень і забезпечення стабільного постачання електроенергії та води", – вказав він.

У міністерстві нагадують, що митні тарифи на залізну руду та чавун вже введені в США та Великій Британії. Зокрема, остання встановила мито у 35%, що призвело до зменшення у 2022 році імпорту російського чавуну та залізної руди на 51,8 мільйона доларів порівняно з 2021 роком.

США також запровадили низку додаткових мит, а у 2023 році взагалі припинили імпорт чавуну з Росії попри те, що вони є одним із найбільших імпортерів чавуну в світі.

Нагадаємо при цьому, що основними імпортерами українського чавуну в цьому році (за даними січня-травня) є Польща, куди йде майже дві третини продукції, а також Іспанія та Чехія.

Зазначимо також, що США в березні запровадили 200%-не мито на російський алюміній, а у квітні - і на алюмінієві товари, в яких є хоч скільки-небудь алюмінію з РФ. Сусідня Канада ж тоді взагалі заборонила імпорт алюмінію та сталі з Росії.

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