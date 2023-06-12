Україна за 5 місяців наростила експорт чавуну майже на чверть: куди поставляємо

У січні-травні 2023 року порівняно з аналогічним періодом минулого року Україна збільшила експорт чавуну в натуральному вираженні на 23,8%, наростивши поставки до 630,349 тис тонн.

Про це свідчать дані Державної митної служби (ГТС), передає "Інтерфакс Україна".

Експорт чавуну в грошовому еквіваленті склав $243,888 млн. Основними імпортерами стали Польща (63,76% поставок у грошовому вираженні), Іспанія (13,39%) та Чехія (10,3%).

За ці ж п'ять місяців Україна імпортувала 37 тонн чавуну на $52 тис із Німеччини (61,54%) та Бразилії (38,46%).

Уточнюємо, що в 2022 році Україна знизила експорт чавуну в натуральному вираженні на 59% в порівнянні з попереднім роком. Тоді на зовнішні ринки поставили 1 млн 325,275 тис тонн продукту, в грошовому вираженні показник знизився на 61,1% — до $638,774 млн.

В 2022 географія експорту також відрізнялася від цьогорічної. Переважно поставляли на ринок США (38,47% поставок у грошовому вираженні), Польщі (32,91%) та Туреччини (8,12%), а імпортували з Німеччини (100%).

Зауважимо, що хоч, згідно з офіційною статистикою, за підсумками 2022 року металургійна галузь демонструє падіння на 70%, насправді скорочення більш суттєве.

Внаслідок війни гірничі підприємства, котрі видобувають залізну руду та знаходяться головним чином в центральній частині України вимушені працювати зі зниженими потужностями через те, що не можуть вивозити продукцію морем.

Джерело фото: ua.depositphotos.com