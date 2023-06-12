Украина за 5 месяцев нарастила экспорт чугуна почти на четверть: куда поставляем

В январе-мае 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Украина увеличила экспорт чугуна в натуральном выражении на 23,8%, нарастив поставки до 630,349 тыс тонн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы (ГТС), передает "Интерфакс-Украина".

Экспорт чугуна в денежном эквиваленте составил $243,888 млн. Основными импортерами стали Польша (63,76% поставок в денежном выражении), Испания (13,39%) и Чехия (10,3%).

За эти пять месяцев Украина импортировала 37 тонн чугуна на $52 тыс из Германии (61,54%) и Бразилии (38,46%).

Уточняем, что в 2022 году Украина снизила экспорт чугуна в натуральном выражении на 59% по сравнению с предыдущим годом. Тогда на внешние рынки поставили 1 млн 325,275 тыс тонн продукта, в денежном выражении показатель снизился на 61,1% — до $638,774 млн.

В 2022 году география экспорта также отличалась от нынешней. В основном поставляли на рынок США (38,47% поставок в денежном выражении), Польши (32,91%) и Турции (8,12%), а импортировали из Германии (100%).

Заметим, что хотя, согласно официальной статистике, по итогам 2022 года металлургическая отрасль демонстрирует падение на 70%, на самом деле сокращение более существеннее.

В результате войны горные предприятия, добывающие железную руду и находящиеся главным образом в центральной части Украины, вынуждены работать с пониженными мощностями из-за того, что не могут вывозить продукцию по морю.

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