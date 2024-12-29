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"Укрзализныця" запустила еще один медицинский поезд для эвакуации раненых
"Укрзализныця" сформировала новый медицинский поезд, помогающий транспортировать раненых военных. В состав поезда входят восемь модернизированных вагонов, приспособленных для эвакуации пациентов с разными степенями тяжести.
Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Поезд оснащен современным медицинским оборудованием, в частности:
- вагоном-реанимацией;
- автономными генераторами питания;
- кислородными концентраторами;
- аппаратами искусственной вентиляции легких;
- системами переливания крови;
- кардиомониторами и другой техникой для экстренной помощи.
Это позволяет обеспечить безопасную транспортировку раненых и оказывать им необходимую медицинскую помощь прямо во время движения.
С момента начала полномасштабного вторжения железнодорожники переоборудовали уже 78 вагонов для медицинской эвакуации. Среди них есть реанимационные, стационарные и другие специализированные вагоны.
"Спасибо врачам Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, спасающих жизнь на борту, нашим партнерам за оснащение вагонов — БФ "Коло", а также всем присоединенным железнодорожникам", — написали в УЗ.
Напомним, в июне еще два медицинских вагона пополнили парк подвижного состава медицинской эвакуации для нужд Вооруженных Сил Украины.
По состоянию на апрель "Укрзализныця" имела 66 таких медицинских вагонов и планировала увеличить их количество до 70 до конца 2024 года.
Напомним, "Укрзализныця" внедрила сервис заказа билетов для военнослужащих. УЗ ввела новый сервис и для родственников раненых военных.