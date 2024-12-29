"Укрзализныця" запустила еще один медицинский поезд для эвакуации раненых

"Укрзализныця" сформировала новый медицинский поезд, помогающий транспортировать раненых военных. В состав поезда входят восемь модернизированных вагонов, приспособленных для эвакуации пациентов с разными степенями тяжести.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Поезд оснащен современным медицинским оборудованием, в частности:

вагоном-реанимацией;

автономными генераторами питания;

кислородными концентраторами;

аппаратами искусственной вентиляции легких;

системами переливания крови;

кардиомониторами и другой техникой для экстренной помощи.

Это позволяет обеспечить безопасную транспортировку раненых и оказывать им необходимую медицинскую помощь прямо во время движения.

С момента начала полномасштабного вторжения железнодорожники переоборудовали уже 78 вагонов для медицинской эвакуации. Среди них есть реанимационные, стационарные и другие специализированные вагоны.

"Спасибо врачам Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, спасающих жизнь на борту, нашим партнерам за оснащение вагонов — БФ "Коло", а также всем присоединенным железнодорожникам", — написали в УЗ.

Напомним, в июне еще два медицинских вагона пополнили парк подвижного состава медицинской эвакуации для нужд Вооруженных Сил Украины.

По состоянию на апрель "Укрзализныця" имела 66 таких медицинских вагонов и планировала увеличить их количество до 70 до конца 2024 года.

Напомним, "Укрзализныця" внедрила сервис заказа билетов для военнослужащих. УЗ ввела новый сервис и для родственников раненых военных.