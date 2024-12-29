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Промышленность
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"Укрзализныця" запустила еще один медицинский поезд для эвакуации раненых

"Укрзализныця" запустила еще один медицинский поезд для эвакуации раненых
Фото: УЗ

"Укрзализныця" сформировала новый медицинский поезд, помогающий транспортировать раненых военных. В состав поезда входят восемь модернизированных вагонов, приспособленных для эвакуации пациентов с разными степенями тяжести.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Поезд оснащен современным медицинским оборудованием, в частности:

  • вагоном-реанимацией;
  • автономными генераторами питания;
  • кислородными концентраторами;
  • аппаратами искусственной вентиляции легких;
  • системами переливания крови;
  • кардиомониторами и другой техникой для экстренной помощи.

Это позволяет обеспечить безопасную транспортировку раненых и оказывать им необходимую медицинскую помощь прямо во время движения.

Фото 2 — "Укрзализныця" запустила еще один медицинский поезд для эвакуации раненых

С момента начала полномасштабного вторжения железнодорожники переоборудовали уже 78 вагонов для медицинской эвакуации. Среди них есть реанимационные, стационарные и другие специализированные вагоны.

"Спасибо врачам Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, спасающих жизнь на борту, нашим партнерам за оснащение вагонов — БФ "Коло", а также всем присоединенным железнодорожникам", — написали в УЗ.

Напомним, в июне еще два медицинских вагона пополнили парк подвижного состава медицинской эвакуации для нужд Вооруженных Сил Украины.

По состоянию на апрель "Укрзализныця" имела 66 таких медицинских вагонов и планировала увеличить их количество до 70 до конца 2024 года.

Напомним, "Укрзализныця" внедрила сервис заказа билетов для военнослужащих.   УЗ ввела новый сервис и для родственников   раненых военных.

Автор:
Татьяна Гойденко