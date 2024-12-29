"Укрзалізниця" запустила ще один медичний поїзд для евакуації поранених

"Укрзалізниця" сформувала новий медичний поїзд, який допомагатиме транспортувати поранених військових. До складу поїзда входять вісім модернізованих вагонів, пристосованих для евакуації пацієнтів із різними ступенями тяжкості.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

Поїзд оснащений сучасним медичним обладнанням, зокрема:

вагоном-реанімацією;

автономними генераторами живлення;

кисневими концентраторами;

апаратами штучної вентиляції легень;

системами переливання крові;

кардіомоніторами та іншою технікою для екстреної допомоги.

Це дозволяє забезпечити безпечне транспортування поранених та надавати їм необхідну медичну допомогу просто під час руху.

Зазначається, що з моменту початку повномасштабного вторгнення залізничники переобладнали вже 78 вагонів для медичної евакуації. Серед них є реанімаційні, стаціонарні та інші спеціалізовані вагони.

"Дякуємо лікарям Командування Медичних сил Збройних Сил України, що рятують життя на борту, нашим партнерам за оснащення вагонів — БФ "Коло", а також усім долученим залізничникам", - написали в УЗ.

Нагадаємо, у червні ще два медичних вагони поповнили парк рухомого складу медичної евакуації для потреб Збройних Сил України.

Станом на квітень "Укрзалізниця" мала 66 таких медичних вагонів і планувала збільшити їх кількість до 70 до кінця 2024 року.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" впровадила сервіс замовлення квитків для військовослужбовців. А днями повідомлялося, що УЗ запровадила новий сервіс і для родичів поранених військових.