В 2024 году валютная выручка от экспорта черных металлов выросла на 46% по отношению к прошлогоднему показателю

В первые два месяца 2024 года украинские металлургические предприятия продемонстрировали значительный рост экспортной выручки от продажи черных металлов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Они выросли на 46,3% и составили $522,519 млн.

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Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, это составило 7,67% от общей экспортной выручки страны против 5,53% годом ранее. В феврале 2024 года экспортная выручка от черных металлов составила $248,443 млн.

В то же время за два первых месяца Украина нарастила на 35,6% и доход от импорта черных металлов - до $221,529 млн, в феврале импорт составил $112,114 млн.

Кроме того, в январе-феврале 2024 года Украина увеличила экспорт метизов на 3,7% - до $152,383 млн, импорт этой продукции вырос на 33,4% - до $144,769 млн.

Для сравнения, в 2023 году экспортные поступления от черных металлов сократились на 41,59% по сравнению с 2022 годом – до $2,648 млрд, их доля в товарном экспорте упала с 10,26% до 7,32%. Импорт же аналогичной продукции вырос на 37% – до $1,307 млрд.

Кроме того, в прошлом году Украина снизила экспорт метизов на 16,6% по сравнению с предыдущим годом - до $877,916 млн. В то же время импорт метизов за этот период вырос на 40,3% - до $902,565 млн.

Итак, в 2024 году наблюдается существенное оживление экспортно-импортных операций с металлургической продукцией после прошлогоднего спада.

В каком состоянии украинская металлургия

Как пишет "Экономическая правда", в 2023 году украинские металлурги сумели удержать производство стали на уровне прошлого года, произведя 6,2 млн тонн, что на 0,6% меньше показателей 2022 года. При этом исключив начало 2022 года, объемы производства стали увеличились на 26,9%.

Такая же тенденция наблюдается и в секторе стального проката, выпуск которого составил 5,37 млн. тонн, рост на 0,4%, а без учета первых месяцев 2022 года – на 31,2%. По сравнению с 2021 годом после потери мариупольских металлургических заводов (ММК им. Ильича и МК "Азовсталь") производство стали и проката снизилось в 3-3,5 раза.

ММК им. Ильича и "Азовсталь" выплавляли 40% стали в стране, но были разрушены в ходе боев за Мариуполь.

Исчезновение с рынка специализированных видов стального проката, которые производились на мариупольских заводах, повлекло за собой дефицит на украинском рынке такой продукции, как оцинкованный плоский прокат, плоский прокат средней и высокой толщины, сортовой прокат строительного профиля, железнодорожные рельсы.

Прогнозируется, что в 2024 году украинские металлурги по прогнозам экспертов смогут увеличить выплавку стали до 7-8 млн тонн против 6,2 млн тонн в 2023 году. увеличение импорта В 2024 году объемы импорта могут достигнуть 1,3-1,6 млн тонн с увеличением затрат на импорт до 1,5-1,8 млрд дол. США.

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