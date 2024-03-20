У 2024 році валютна виручка від експорту чорних металів зросла на 46% відносно минулорічного показника

У перші два місяці 2024 року українські металургійні підприємства продемонстрували значне зростання експортної виручки від продажу чорних металів у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Вони зросли на 46,3% та становили $522,519 млн.

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Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, це склало 7,67% від загального експортного виторгу країни проти 5,53% роком раніше. У лютому 2024 року експортна виручка від чорних металів сягнула $248,443 млн.

Водночас, за два перші місяці Україна наростила на 35,6% й дохід від імпорту чорних металів - до $221,529 млн, у лютому імпорт становив $112,114 млн.

Крім того, у січні-лютому 2024 року Україна збільшила експорт металовиробів на 3,7% - до $152,383 млн, імпорт цієї продукції зріс на 33,4% - до $144,769 млн.

Для порівняння, у 2023 році експортні надходження від чорних металів скоротилися на 41,59% у порівнянні з 2022 роком - до $2,648 млрд, їхня частка у товарному експорті впала з 10,26% до 7,32%. Імпорт же аналогічної продукції зріс на 37% - до $1,307 млрд.

Крім того, минулого року Україна знизила експорт металовиробів на 16,6% порівняно з попереднім роком - до $877,916 млн. Водночас імпорт металовиробів за цей період зріс на 40,3% - до $902,565 млн.

Отже, у 2024 році спостерігається суттєве пожвавлення експортно-імпортних операцій з металургійною продукцією після торішнього спаду.

В якому стані українська металургія

Як пише "Економічна правда", у 2023 році українські металурги зуміли утримати виробництво сталі на рівні минулого року, виготовивши 6,2 млн тонн, що на 0,6% менше за показники 2022 року. При цьому, виключивши початок 2022 року, обсяги виробництва сталі збільшилися на 26,9%.

Така ж тенденція спостерігається і в секторі сталевого прокату, випуск якого склав 5,37 млн тонн, зростання на 0,4%, а без урахування перших місяців 2022 року – на 31,2%. У порівнянні з 2021 роком, після втрати маріупольських металургійних заводів (ММК ім. Ілліча та МК "Азовсталь"), виробництво сталі та прокату знизилося в 3-3,5 раза.

ММК ім. Ілліча та "Азовсталь", виплавляли 40% сталі в країні, але були зруйновані в ході боїв за Маріуполь.

Зникнення з ринку спеціалізованих видів сталевого прокату, що вироблялися на маріупольських заводах, спричинило дефіцит на українському ринку такої продукції, як оцинкований плоский прокат, плоский прокат середньої та високої товщини, сортовий прокат будівельного профілю, залізничні рейки.

Прогнозується, що у 2024 році українські металурги за прогнозами експертів зможуть збільшити виплавку сталі до 7-8 млн тонн проти 6,2 млн тонн у 2023. Водночас, відсутність на ринку продукції, що раніше вироблялися маріупольськими заводами, разом із зростаючим попитом буде спонукати до збільшення імпорту. Протягом 2024 року обсяги імпорту можуть досягти 1,3-1,6 млн тонн із збільшенням витрат на імпорт до 1,5-1,8 млрд дол. США.

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