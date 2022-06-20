Mango отказывается от прямых продаж в России из-за военной агрессии против Украины

Испанская компания по дизайну и производству одежды "Mango" решила окончательно отказаться от прямых продаж в Российской Федерации после 23 лет работы в стране и передает свои магазины своим франчайзи из-за военных преступлений на территории Украины.

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Как сообщает El País, чтобы гарантировать страховое покрытие для 800 сотрудников, работающих в России, "Mango" прекратит работу напрямую в стране и достигла соглашения с несколькими своими франчайзинговыми партнерами по передаче своего бизнес.

Стоит отметить, что в марте из-за войны в Украине "Mango" временно приостановила свою деятельность в РФ, оставив без работы 55 магазинов и еще 65 франчайзинговых, и онлайн-продажи.

В компании отметили, что ее приоритет - обеспечение безопасности своих команд в Украине и России и своей дистрибьюторской экосистемы, неотъемлемой частью которой являются местные франшизы и партнеры.

Кроме этого, "Mango", которая в феврале временно закрыла свои 14 магазинов в Украине, постепенно вновь открывает свои точки продаж в районах, удаленных от вооруженного конфликта.

Напомним, британский производитель одежды Marks & Spencer, американский производитель обуви и одежды Nike, McDonald's, Coca-Cola и другие известные на весь мир компании также объявили об уходе с рынка России из-за военного вторжения на территорию Украины.