Mango відмовляється від прямих продажів у Росії через військову агресію проти України

Іспанська компанія з дизайну та виробництва одягу "Mango" вирішила остаточно відмовитися від прямих продажів у Російській Федерації після 23 років роботи в країні та передає свої магазини своїм франчайзі через військові злочини на території України.

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Як повідомляє El País, щоб гарантувати страхове покриття для 800 співробітників, що працюють у Росії, "Mango" припинить роботу в країні і досягла угоди з кількома своїми франчайзинговими партнерами щодо передачі свого бізнесу.

Варто зазначити, що в березні через війну в Україні "Mango" тимчасово призупинила свою діяльність у РФ, залишивши без роботи 55 магазинів та ще 65 франчайзингових, та онлайн-продажу.

У компанії зазначили, що її пріоритет – забезпечення безпеки своїх команд в Україні та Росії та своєї дистриб'юторської екосистеми, невід'ємною частиною якої є місцеві франшизи та партнери.

Крім цього, "Mango", яка у лютому тимчасово закрила свої 14 магазинів в Україні, поступово знову відкриває свої точки продажу в районах, віддалених від збройного конфлікту.

Нагадаємо, британський виробник одягу Marks & Spencer, американський виробник взуття та одягу Nike, McDonald's, Coca-Cola та інші відомі на весь світ компанії також оголосили про звільнення з ринку Росії через військове вторгнення на територію України.