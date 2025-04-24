100 дней Трампа: эксперты проанализировали влияние таможенной политики США на экономику Украины

Введение администрацией президента США Дональда Трампа новых таможенных ставок для стран-партнеров со всего мира уже в первые несколько недель повлияло на экономику Украины.

Об этом заявляют опрошенные редакцией Delo.ua украинские экономические эксперты.

Как экономическая политика Трампа влияет на Украину

Жесткая перезагрузка системы международной торговли безусловно будет иметь большие последствия, которые до сих пор формируются. На США приходится более 13% мирового импорта товаров, и сейчас все эти товаропотоки находятся под вопросом вместе со связанными производственными цепочками. Рукотворного мгновенного перераспределения таких масштабов мир еще не видел, отмечает заместитель исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины Дмитрий Глинский.

Пока видно, что победителей в этой ситуации на краткосрочной дистанции нет вообще. Капитализация компаний сократилась по всему миру.

Для Украины эта история до сих пор остается второстепенной на фоне вызовов войны.

"Это задало мощный запас прочности, перекрывающий остановку прямого финансирования от США. Можно утверждать, что запас прочности на 2025 год сформирован", — говорит собеседник издания.

В украинском экспорте ключевую роль играют товары агропромышленного комплекса, которым торговые и макроэкономические шоки традиционно угрожают значительно меньше, чем другим промышленным и потребительским товарам. Пока баланс так называемых условий торговли (соотношение цен на товары) для Украины даже улучшился: цены на импортируемые энергоресурсы упали сильнее, чем цены на наши экспортные товары.

США не входят в список наших ключевых экспортных рынков: экспорт Украины в США в 2024 году был менее $1 млрд (2% общего экспорта). Поэтому для Украины важнее не прямые, а опосредованные последствия в форме возможного замедления мирового экономического роста и "эффектов домино" в виде дальнейшего закрытия других рынков. Однако это одновременно и угрозы, и возможности, убежден Дмитрий Глинский.

Опосредованно изменение ситуации на мировых рынках может повлиять на Украину из-за влияния налоговых пошлин на объем закупки товаров странами, в которые Украина осуществляет значительную часть экспорта. Прежде всего, это страны ЕС, в которые по результатам 2024 года было экспортировано 57% товаров от общего объема экспорта Украины. Но это влияние не будет мгновенным, убеждена руководитель аналитического департамента "Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс" Диляра Мустафаева.

Кроме того, добавляет глава департамента корпоративного анализа группы ICU Александр Мартыненко, украинский экспорт будут угнетать более низкие мировые цены на сырье, прежде всего продукцию горно-металлургического комплекса. В то же время, будут снижаться цены на нефть и природный газ, что облегчит импортную нагрузку.

Что касается ситуации на валютном рынке — для Украины основным фактором, который влияет на курс валют, является состояние собственной экономики, на которую напрямую влияет война.

Поэтому, убеждена Диляра Мустафаева, то, каким будет курс гривны, зависит, в первую очередь, от сроков и результатов окончания войны, а также от объемов международной помощи, поддерживающей государственный бюджет.

"Также не стоит забывать, что сейчас в Украине на валютном рынке действует режим "управляемой гибкости". То есть НБУ с помощью корректировки учетной ставки и периодических валютных интервенций удерживает равновесие на валютном рынке и обеспечивает относительную стабильность гривны. Поэтому резких изменений курса, на мой взгляд, в ближайшей перспективе не будет", — прогнозирует собеседница Delo.ua.

Динамика официального курса гривны с начала 2025 года

Источник: НБУ

В любом случае, уверен заместитель директора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса, официальный курс гривны будет оставаться стабильным. Если же будет происходить сильная девальвация доллара, то не исключено, что при формировании официального курса гривны НБУ начнет ориентироваться на евро.

А вот что мы увидим наверняка, так это то, что на наличном рынке украинцы переводят собственные сбережения из доллара в евро. Это реально происходит, констатирует собеседник Delo.ua.

Напомним, 2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом ввел с 5 апреля базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США, а также с 9 апреля ввел повышенные ответные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США имеют наибольший торговый дефицит.