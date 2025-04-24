100 днів Трампа: експерти проаналізували вплив митної політики США на економіку України

Запровадження адміністрацією президента США Дональда Трампа нових митних ставок для країн-партнерів зі всього світу вже в перші декілька тижнів вплинуло на економіку України.

Про це заявляють опитані редакцією Delo.ua українські економічні експерти.

Як економічна політика Трампа впливає на Україну

Жорстке перезавантаження системи міжнародної торгівлі безумовно матиме великі наслідки, які досі формуються. На США припадає понад 13% світового імпорту товарів, і зараз всі ці товаропотоки знаходяться під питанням, разом із пов'язаними виробничими ланцюгами. Рукотворного миттєвого перерозподілу таких масштабів світ ще не бачив, зазначає заступник виконавчого директора Незалежної асоціації банків України Дмитро Глінський.

Наразі видно, що переможців у цій ситуації на короткостроковій дистанції немає взагалі. Капіталізація компаній скоротилася по всьому світу.

Для України ця історія досі залишається другорядною на тлі викликів війни. Для нас критично важливим є сталість та ритмічність надходження іноземної фінансової допомоги, яке відбувається завдяки входженню попередньої американської адміністрації у програму ERA (фінансування за рахунок доходів від заморожених російських активів) — вона наразі є основним каналом фінансування.

"Це задало потужний запас міцності, який перекриває зупинку прямого фінансування від США. Можна стверджувати, що запас міцності на 2025 рік сформовано", — говорить співрозмовник видання.

В українському експорті наразі ключову роль відіграють товари агропромислового комплексу, яким торгові та макроекономічні шоки традиційно загрожують значно менше, ніж іншим промисловим та споживчим товарам. Наразі баланс так званих умов торгівлі (співвідношення цін на товари) для України навіть покращився: ціни на енергоресурси, які ми імпортуємо, впали сильніше, ніж ціни на наші експортні товари.

США не входять до переліку наших ключових експортних ринків: експорт України до США в 2024 році був меншим за $1 млрд (2% загального експорту). Тому для України значно важливіші не прямі, а опосередковані наслідки у формі можливого сповільнення світового економічного зростання та "ефектів доміно" у вигляді подальшого закриття інших ринків. Проте це одночасно і загрози, і можливості, переконаний Дмитро Глінський.

Опосередковано зміна ситуації на світових ринках може вплинути на Україну через вплив податкових мит на обсяг закупівлі товарів країнами, до яких Україна здійснює значну частину експорту. Перш за все це країни ЄС, до яких за результатами 2024 року було експортовано 57% товарів від загального обсягу експорту України. Але цей вплив не буде миттєвим, переконана керівниця аналітичного департаменту "Центру економічних досліджень та прогнозування "Фінансовий пульс" Діляра Мустафаєва.

Крім того, додає голова департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко, український експорт пригнічуватимуть нижчі світові ціни на сировину, перш за все продукцію гірничо-металургійного комплексу. Водночас знижуватимуться ціни на нафту та природний газ, що полегшить імпортне навантаження.

Що стосується ситуації на валютному ринку — для України основним фактором, який наразі впливає на курс валют, є стан власної економіки, на яку безпосередньо впливає війна.

Тому, переконана Діляра Мустафаєва, те, яким буде курс гривні, залежить в першу чергу від строків та результатів закінчення війни, а також від обсягів міжнародної допомоги, що підтримує державний бюджет.

"Також не варто забувати, що зараз в Україні на валютному ринку діє режим "керованої гнучкості". Тобто НБУ за допомогою коригування облікової ставки та періодичних валютних інтервенцій утримує рівновагу на валютному ринку та забезпечує відносну стабільність гривні. Тому різких змін курсу, на мій погляд, в найближчій перспективі не буде", — прогнозує співрозмовниця Delo.ua.

Динаміка офіційного курсу гривні від початку 2025 року

Джерело: НБУ

В будь-якому випадку, переконаний заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса, офіційний курс гривні залишатиметься стабільним. Якщо ж відбуватиметься сильна девальвація долара, то не виключено, що НБУ при формуванні офіційного курсу гривні почне орієнтуватися на євро.

А от що ми бачимо напевно — так це те, що на готівковому ринку українці переводять власні збереження з долара в євро. Це реально відбувається, констатує співрозмовник Delo.ua.

Нагадаємо, 2 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп своїм указом ввів з 5 квітня базовий митний тариф у розмірі 10% на увесь імпорт з усіх країн до США, а також з 9 квітня запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит.