70% проверенных в 2024 году бизнесов нарушали антитабачное законодательство

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в 2024 году осуществила 250 внеплановых проверок бизнеса по обращениям граждан, выявив на более 70% проверенных объектов нарушения антитабачного законодательства.

Как говорится в сообщении ведомства, большинство выявленных нарушений, а именно 56,5%, касались рекламы и стимулирования продаж табачных изделий. Еще 17,9% касались курения или предоставления кальянных услуг в заведениях питания.

16,4% пришлось на отсутствие информационных предупреждений в общественных местах, 6,5% — на выявление курения или использования устройств в местах, где это запрещено (вне заведений питания), 2,7% — на нарушения требований к медицинским предупреждениям и маркировке.

По результатам проверок 172 субъекта хозяйствования получили штрафы на общую сумму 6,9 миллиона гривен, однако добровольно уплачено из этой суммы было лишь 5 миллионов гривен.

Регулятор также называет важным достижением 2024 года решение Верховного суда от 20 декабря, которое подтвердило, что услуги по приготовлению кальянов в ресторанах являются формой стимулирования продажи табачных изделий, которая законодательно запрещена еще с июля 2022 года.

Также суд определил, что в Украине запрещено любое размещение информации об услугах приготовления кальянов, включая меню, плакаты, оформление интерьера и рекламные материалы.

Кроме того, напомним, что и само потребление в любой форме (не только курение) в ресторанных заведениях табачных изделий и их заменителей признано запрещенным, а табак для кальяна фактически приравнен к обычному табаку.

В Госпродпотребслужбе напоминают, что штрафы за курение в запрещенных местах сейчас составляет 3 тысячи гривен, а за нарушение запрета рекламы или стимулирование продажи табачных изделий — 30 тысяч гривен (за повторное в течение года — 50 тысяч).