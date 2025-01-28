70% перевірених у 2024 році бізнесів порушували антитютюнове законодавство

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в 2024 році здійснила 250 позапланових перевірок бізнесу за зверненнями громадян, виявивши у понад 70% перевірених об’єктів порушення антитютюнового законодавства.

Як ідеться у повідомленні відомства, більшість виявлених порушень, а саме 56,5%, стосувалися реклами та стимулювання продажу тютюнових виробів. Ще 17,9% стосувалися куріння або надання послуг з кальянів у закладах харчування.

16,4% припало на відсутність інформаційних попереджень у громадських місцях, 6,5% - на виявлення куріння чи використання пристроїв у місцях, де це заборонено (поза закладами харчування), 2,7% - на порушення вимог до медичних попереджень та маркування.

За результатами перевірок 172 суб’єкти господарювання отримали штрафи на загальну суму 6,9 мільйона гривень, однак добровільно сплачено з цієї суми було лише 5 мільйонів гривень.

Регулятор також називає важливим досягненням 2024 року рішення Верховного суду від 20 грудня, яке підтвердило, що послуги з приготування кальянів у ресторанах є формою стимулювання продажу тютюнових виробів, який законодавчо заборонено ще з липня 2022 року.

Також суд визначив, що в Україні заборонено і будь-яке розміщення інформації про послуги приготування кальянів, включаючи меню, плакати, оформлення інтер’єру та рекламні матеріали.

Крім того, нагадаємо, що й саме споживання у будь-якій формі (не тільки куріння) в ресторанних закладах тютюнових виробів та їх замінників визнано забороненим, а тютюн для кальяну фактично прирівнено до звичайного тютюну.

В Держпродспоживслужбі нагадують, що штрафи за куріння у заборонених місцях нині становить 3 тисячі гривень, а за порушення заборони реклами чи стимулювання продажу тютюнових виробів - 30 тисяч гривень (за повторне протягом року - 50 тисяч).