Администрация Трампа получит $10 млрд за посредничество в соглашении с TikTok

Администрация президента Дональда Трампа получит примерно $10 млрд от инвесторов за недавно завершенное соглашение по контролю над американским бизнесом TikTok.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Комиссия по соглашению

Отмечается, что эта выплата является частью сделки, в рамках которой инвесторы, лояльные администрации Трампа, получили контроль над операциями TikTok в США от китайской компании ByteDance.

Эти средства правительство США рассматривает как комиссию за свою роль в содействии заключению соглашения.

Так, фонды Silver Lake, MGX из Абу-Даби и другие спонсоры уже уплатили Министерству финансов США около $2,5 млрд после закрытия сделки. Они будут осуществлять еще платежи, пока общая сумма не достигнет $10 млрд.

Напомним, китайский владелец TikTok компания ByteDance 22 января заключила соглашение, которое создаст TikTok USDS Joint Venture LLC. Это совместное предприятие с американскими и другими иностранными инвесторами, которое примет безопасность данных, алгоритм ленты и управление социальной сетью для американских пользователей.

Трамп в прошлом году уже подписал указ, которым разрешил продать активы TikTok группе американских инвесторов. По словам главы Белого дома, президент Китая Си Цзиньпин одобрил соглашение продажи TikTok американскому бизнесу, что позволит платформе и дальше работать в США.

Вице-президент США Джей ди Вэнс сообщил, что сделка оценивается в 14 миллиардов долларов. Он заверил, что американские инвесторы будут "фактически контролировать алгоритм" приложения. По словам Венса, соглашение защитит личные данные американцев и исключит возможность пропаганды иностранного правительства.

Соцсеть переходит под контроль США

Ожидается, что контроль над TikTok будет осуществляться американскими инвесторами и советом директоров с полномочиями в сфере нацбезопасности и кибербезопасности.

80% новой компании будут контролировать американские компании, а 20% останется в Китае.

Да, потенциальными покупателями стали:

Лаклан Мердок - генеральный директор Fox Corp, недавно закрепивший контроль над медиаимперией своей семьи, в которую входят Fox News и Wall Street Journal.

Группу инвесторов возглавил исполнительный глава Oracle Ларри Эллисон.

Технически это будет новое приложение, которое придется загружать заново. У него будет идентичный интерфейс, но он будет работать на американской инфраструктуре с алгоритмами, контролируемыми правительством США.

Персональные данные американцев будут храниться в дата-центрах Oracle, находящихся в Техасе.